Los presupuestos de la Junta se vuelcan en Córdoba en agricultura y educación

Los presupuestos de la Junta para el 2020, que ayer iniciaron su andadura con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, se vuelcan en Córdoba en agricultura y en educación. Para entenderlos hay que tener en cuenta que no están provincializados al 100%, sino solo al 37,5%. ¿Eso qué significa? Que en el anexo de inversiones, que es donde se ve claramente qué corresponde a cada provincia, aparecen con nombres y apellidos solo una parte de las que realmente hay para Córdoba. En ese anexo, que se puede consultar en la web de la Consejería de Hacienda, hay casi 134 millones para Córdoba, un 12% más de lo que había plasmado en el documento del 2019 presentado en mayo para medio año. Esa cantidad sitúa a Córdoba en séptima posición dentro del territorio andaluz -detrás de ella solo está Huelva, con 116,7 millones-. En base a esos datos recogidos en el anexo de inversiones, en el reparto por habitante, a cada uno le corresponderían 170 euros, 20 más que este año, aunque también en renta per cápita la provincia se situaría entre las tres últimas, aunque por delante de Málaga y Sevilla. Sin embargo, las cantidades no provincializadas pueden variar e invalidar esa comparativa. Ayer, tanto el consejero de Salud, Jesús Aguirre, como el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, ofrecieron detalles de las principales cifras y desvelaron las más importantes de las que están sin provincializar.

AGRICULTURA / En agricultura hay previstos 88,1 millones en distintos programas, entre los que se pueden encontrar, entre otras, partidas como 18,4 millones para depuración y saneamiento; 2,1 millones para caminos rurales; 3,7 millones para reparar infraestructuras rurales; 2,9 millones para regadíos; 10,6 para modernización de explotaciones agrarias; 8,5 millones para comercialización; o 21,4 millones para ganadería y cultivos ecológicos. En depuración, por ejemplo, y según los datos que ofreció el delegado, hay 4,7 millones para la planta de Pozoblanco; 2,2 millones para la de Rute; 2 millones para La Carlota; y 1,5 para la que comparten La Rambla y Montalbán. Entre las novedades de estos presupuestos está la incorporación de 160.000 euros para la red secundaria de La Colada, que servirán para la redacción del proyecto de las conducciones que llevan en espera desde el 2009.

En materia de educación, aunque no aparece en el anexo, hay 22,2 millones, según indicó Repullo, de los que 6,6 serán para las obras del reclamado IES de Miralbaida y 5 millones para construir una residencia de estudiantes en La Aduana y darle vida así al deteriorado edificio. A esas cifras se suman 10, 6 millones para el mantenimiento de distintas infraestructuras.

En sanidad, el anexo de inversiones solo contempla 4,1 millones, pero hay más. El consejero de Salud aseguró que hay 4,4 millones para el edificio de consultas externas del Reina Sofía, que ya está adjudicado y con licencia de obra; y destacó los 634.000 que se destinarán al búnker del Reina Sofía, que debe estar «antes de diciembre del 2020». Además, hay 619.174 euros que servirán para la redacción de los proyectos de la UCI pediátrica del Reina Sofía (16.476 euros), de la reforma del bloque quirúrgico del Infanta Margarita y de las mejoras en el Valle de los Pedroches (73.686) y de los centros de salud de Montoro (64.831), Alcolea (64.831), Villanueva de Córdoba (113.132) e Iznájar (84.278). Para terminar la obra del hospital de Palma del Río hay consignados 134.252 euros. Además, habrá 136.895 euros para concluir la redacción del proyecto del hospital de Lucena.

Para carreteras, el anexo de inversiones plasma 17,6 millones. Repullo concretó que habrá 10,9 millones para conservación, mientras que 3 millones serán para terminar las obras de la variante de Lucena y 2,9 para rehabilitar el puente de Villa del Río. Además, y dentro de las partidas de Fomento, 874.638 euros serán para reparaciones en el parque público de vivienda.