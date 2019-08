El plan turístico apenas sobrepasa el 60% cinco años después de su inicio

El Plan Turístico de Grandes Ciudades ha superado ya su quinto año de vigencia y apenas sobrepasa el 60% de ejecución. Queda menos de un año para que expire su tercera prórroga y aún hay dos proyectos de envergadura atascados, la rehabilitación del convento Regina y la restauración del Templo Romano. Aunque todavía es pronto para aventurar lo que va a ocurrir, el gobierno local no descarta solicitar una nueva ampliación de plazo si conforme avanza el tiempo se da cuenta de que es imposible tener finalizadas todas las actuaciones antes del 1 de junio del 2020 y justificadas antes del 31 de julio de ese mismo ejercicio. La vigencia del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Junta en junio del 2014 para llevar a cabo una treintena de actuaciones invirtiendo 5 millones de euros acaba el 30 de agosto del 2020. La propia responsable del área municipal de Turismo, Isabel Albás (Cs), reconoce que «es complicado cumplir los tiempos» y, aunque señala que hay que ver cómo evolucionan los proyectos pendientes, asegura que «si fuera necesario», se solicitará otra ampliación.

La cifra del grado de ejecución se extrae de un informe realizado por la delegación de Turismo en junio tras el cambio de gobierno local. Ese documento calcula el nivel de obras adjudicadas (autorizadas presupuestariamente) en casi un 84%, lo que no significa que estén realmente terminadas. El informe estima que hay poco más de un 61% ejecutado (es decir, lo que considera que está «en fase de reconocimiento de la obligación y el pago»). Sin embargo, otras fuentes municipales afirman que el nivel de ejecución es bastante inferior al 60%. Determinar el grado real de obra llevada a cabo en un plan tan amplio y complejo es difícil. En abril, los cálculos eran que las obras no llegaban ni siquiera al 50%, según un informe de Intervención, que decía que de 5 millones de presupuesto, se habían gastado 2 millones y advertía de que los datos del Órgano de Planificación Económica no coincidían con los del área de Turismo.

Albás tiene claro que la situación del plan se ha complicado por «la forma de hacer política, ya que se adjudicaban las obras sin tener la garantía de que se iban a llevar a cabo», hecho, que, a su juicio, «ha ocurrido en Regina», que ni siquiera llegó a iniciarse a pesar de estar encargada, y «en el Templo Romano», que se ha quedado parada cuando no llegaba ni al 20% de ejecución.

El gobierno local confía en adelantar los plazos de ambos proyectos (el de Regina, fijado en seis meses, y el del Templo Romano, en cinco) e incluso poder iniciar la licitación de las obras antes de la resolución de contratos. Es más, prevé introducir en los pliegos de condiciones, como criterio de valoración, la reducción del plazo de ejecución con el fin de que las obras empiecen en el primer trimestre del 2020. Aún así, el gobierno local tiene claro que los plazos son «justos». En el caso de la Torre de la Inquisición, ya adjudicada, Albás cree que estará a tiempo.

CUATRO EJES Y 30 PROYECTOS

EL PLAN

El plan tiene cuatro ejes y en ellos hay una treintena de proyectos. Según el informe de Turismo de junio, entre esos 30 proyectos hay 18 en los que queda algo por hacer, o simples flecos o tareas de mayor envergadura.

PRIMERO

El primer eje es el de la generación de herramientas compartidas. Dentro destaca ‘Andando Córdoba’, presentado en mayo pasado, con el que se ha mejorado la señalización del conjunto histórico y del que, según el informe, quedan algunas cuestiones pendientes.

SEGUNDO

El segundo eje se centra en los patios. Gracias a él se abrió Trueque 4 como centro de interpretación, pero el informe indica que faltan actuaciones de mejora en otros recintos de Vimcorsa y completar la parte de las rutas.

TERCERO

El tercer eje es el de la ciudad de las cuatro culturas, en el que entra Regina, la Torre de la Inquisición y el Templo Romano. En Regina se realizaron trabajos previos, así como en el Templo, en el que se ejecutó una primera fase. También se llevó a cabo el proyecto de los patios conventuales en Santa Cruz. Sobre el Templo, el informe indica que se ha pagado un 45% de todo lo que estaba previsto (entre la primera y segunda fase). Dentro de este eje se peatonalizó Capitulares y de él queda la iluminación de la Puerta del Puente.

CUARTO

El cuarto eje es ‘Córdoba Expirience’ y en él queda alguna que otra tarea pendiente.