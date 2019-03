Negocios de la Judería piden que se actúe contra la repartidoras de romero

Varias organizaciones empresariales relacionadas con el sector del comercio y el turismo han mostrado sus quejas por la situación generada por las mujeres que ofrecen romero en las proximidades de la Mezquita, de las que aseguran que generan molestias, intimidan a los turistas y perjudican a los negocios. Esta vieja polémica se ha avivado estos días con la difusión de un vídeo grabado por un empresario en el que se ve un pelea callejera entre varias de estas mujeres.

Aunque los empresarios a titulo particular no quieren hablar, dos organizaciones sí han mostrado ante este periódico su malestar. En concreto, desde Hostecor, su presidente, Francisco de la Torre, indicó ayer que este colectivo, que «oficialmente no está cometiendo ningún delito, sí genera sensación de inseguridad a los visitantes y eso preocupa a los empresarios». Señala De la Torre que la Policía Nacional colabora, pero «los sucesos no pasan de pequeños desórdenes públicos que no llegan a mayores, por lo que es muy difícil actuar contra ello». Por eso, señala que «nos encontramos con las manos atadas» al respecto.

Por su parte, Pedro Pablo Fernández, coordinador de Asento, una organización que agrupa a unos 80 negocios relacionados con el turismo, exige a las administraciones «que no se pongan más de perfil con este tema, porque es un asunto que hay que resolver si de verdad se quiere apostar por ofrecer en esta ciudad un turismo de excelencia». Para ello, indica, «hay que repasar todos los aspectos que puedan obstaculizar dichos objetivos».

Asegura que son bastantes los asociados de Asento que se quejan de las incomodidades que genera este grupo de mujeres, «no solo por las peleas como la de esta semana, sino por el acoso al que someten a los turistas, que se marchan de Córdoba con una idea de inseguridad que no beneficia ni a la ciudad ni a sus negocios».

Por su parte, el teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento, Emilio Aumente, explicó ayer a este periódico que desde el Ayuntamiento se intenta controlar la situación, pero «no se les puede acusar de ningún delito», aún así, indica que mensualmente se tramitan unas cinco denuncias contra estas personas, pero que se hace «por venta ilegal, en aplicación de la ordenanza de venta ambulante».

Aún así, indica que desde el área de Seguridad lo que se viene haciendo es reforzar la presencia policial en todo el área turística de la ciudad en fechas en las que se prevé la afluencia de más turistas, como puede ser este puente del Día de Andalucía y otras fechas señaladas del año. Por su parte, la Policía Nacional también despliega más efectivos en fechas significativas, sobre todo para evitar agresiones, hurtos o robos, que son los hechos más frecuentes cuando hay aglomeraciones de gente.

Vídeo: Varias mujeres de las que ofrecen ramas de romero a los turistas se pelean a plena luz del día y en la calle frente a la Puerta del Perdón de la Mezquita-Catedral de Córdoba.