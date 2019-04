Lo mejor, no utilizar el coche

Lo mejor para evitar problemas durante la Semana Santa es no utilizar el vehículo privado. Lo avisó ayer el teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad y es una de las recomendaciones que aparece en el plan especial aprobado el viernes pasado y que se aplicará entre los domingos de Ramos y de Resurreción.

Los seis consejos que dan las áreas de Seguridad Ciudadana y Vía Pública y de Movilidad del Ayuntamiento son que no se utilice el vehículo privado en las zonas por las que pasan los desfiles procesionales y en sus áreas de influencia a menos que sea estrictamente necesario. En caso de que no haya más remedio que usar el vehículo privado, el Ayuntamiento aconseja que se respete la señalización especial que se ha colocado y las prohibiciones de aparcamiento.

Otra de las sugerencias que hacen las dos delegaciones es que los viandantes no se paren en las intersecciones por las que discurran las procesiones para no interrumpir la movilidad peatonal. Otra de las peticiones que realizan las dos áreas en el plan es que los que acudan a ver los desfiles o pasen junto a ellos no invadan la zona que utilizan los pasos y sus penitentes. Otro consejo es el que dio ayer Emilio Aumente, estacionar en el recinto ferial de El Arenal.

Por último, el Ayuntamiento recuerda en su plan que para acceder al Patio de los Naranjos, a donde se podrá llegar sin problema durante las procesiones, hay varios itinerarios pensando en los vecinos procedentes de todos los distritos. Esos itinerarios confluirán en las calles Céspedes, Velázquez Bosco, Encarnación y Martínez Rücker. El Ayuntamiento, al igual que el año pasado, ha elaborado un plano para informar de las posibilidades de tránsito peatonal que existen.