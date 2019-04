Más de 700 agentes velarán por la seguridad durante Semana Santa

Mientras no se demuestre lo contrario, la "semana santa" es un evento y manifestación religiosa de una religión, por lo que pertenecería sobretodo a la Iglesia católica vaticana de organizarlo plenamente. Aquí en un Estado aconfesional curiosamente en la foto se ve mucha gente estatal y una sola representando a las Cofradías. Curioso. Se menciona tal número de agentes, pero NADA del coste. Secreto de Estado?? A pesar de 40 años de Constitución que determina la separaciones de los poderes, aquí se sigue como antaño. Los políticos NO se van a complicar ahora las meninges ni algo que pueda molestar a la dicha entidad privada. De todas formas la caja pública según se confirma otra vez "no es de nadie". Y no se aplica aquella máxima "al César lo que es al César y a Dios lo que es a Dios". No es de estrañar que tengamos 185 millones de deuda (más los intereses). Hasta cuándo el Ayuntamiento (la ciudadanía global) será la "vaca lechera" de tantas entidades privadas ???