La Junta posee suelo residencial e industrial valorado en 36 millones

La Junta posee terreno residencial e industrial en Córdoba con un valor aproximado de 36 millones. Son suelos que se encuentran en manos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta (AVRA), que antes se denominaba Empresa Pública de Suelo (EPSA), y que se pueden vender a corto, medio o largo plazo. Al margen de eso, puede haber más suelo destinado a equipamientos en manos de otras delegaciones territoriales distintas a Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (de la que depende AVRA), o de otras empresas públicas como la Red Logística de Andalucía, que tiene los terrenos del parque logístico. Según los datos facilitados por Fomento, «el patrimonio total de suelo de AVRA en Córdoba ocupa una superficie de 1.169.656,90 metros cuadrados y el precio estimado de venta de dichos suelos asciende a 35,6 millones».

El nuevo presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que una de las medidas que impulsará esta legislatura para obtener más ingresos es la enajenación de suelo, que ya se practicaba antes de la crisis, que se paralizó en los peores años de la misma y que se reactivó hace cuatro. Moreno anunció que esperaba conseguir por esta vía, y en toda Andalucía, entre 500 y 700 millones y que no tenía por qué provenir todo de AVRA.

Según el balance ofrecido por la delegación de Fomento, AVRA cuenta en la capital con una treintena de parcelas, la mayoría de tipo residencial, de las que una de ellas tiene consideración de suelo terciario. De esas parcelas hay una que no está ni estará en venta, ya que en ella la Junta, a través de AVRA, prevé levantar un edificio que albergará 60 viviendas de protección oficial (VPO). El solar está en Huerta de Santa Isabel este (O3) y dispone de 2.302 metros cuadrados.

Además de esta, hay otras tres parcelas que están ahora mismo en venta, ya que hay abierta una oferta pública de suelo con la que la Junta pretende obtener a corto plazo 2,5 millones, que es el precio en el que se han valorado los terrenos. Entre esas tres parcelas se encuentra la de uso terciario, que tiene 2.644 metros cuadrados y está en el plan industrial de la carretera de Palma. Las otras dos tienen destino residencial y cuentan con 9.271 metros cuadrados de superficie y capacidad para albergar 76 viviendas. De las dos residenciales, una de ellas mide 7.471 metros cuadrados y tiene carácter protegido, por lo que solo podrá servir para la construcción de VPO. Esos terrenos de 7.471 metros se encuentran en la Carrera del Caballo y tienen capacidad para acoger 46 VPO. El otro solar mide 1.799 metros cuadrados, está ubicado en la zona de Noreña (MA-3) y en el mismo se pueden construir 30 pisos de régimen libre.

En cuanto al resto de terrenos, y según Fomento, tienen más difícil la venta en estos momentos, ya que no están disponibles para su comercialización. Junto a Huerta de Santa Isabel este, donde AVRA se ha ido deshaciendo de suelo, está Huerta de Santa Isabel oeste (O4), cuyas obras de urbanización no se han llegado a ejecutar. Allí, donde tiene la Junta terreno residencial, durante los trabajos arqueológicos apareció un edificio islámico que pudo ser un cuartel de caballería. Ese plan tiene capacidad para albergar 3.663 viviendas, de las que 1.944 serán VPO. El otro espacio donde AVRA tiene propiedades es en el macropolígono de 1,9 millones de metros de La Rinconada, que está en punto muerto desde el 2010. AVRA ya dijo el año pasado que mientras haya un proceso judicial abierto (los propietarios, ante la paralización, han solicitado la devolución de los terrenos) no se plantea ninguna actuación allí.