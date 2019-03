El Imtur y la UCO se quedan solos en la defensa de la tasa turística

El consejo consultivo del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur) aplazó ayer la votación sobre la implantación de una tasa turística en la capital a la próxima reunión. Lo único que quedó claro en el encuentro celebrado ayer, según las fuentes consultadas, es que el Imtur y la Universidad de Córdoba, representada por el profesor Ricardo Hernández Rojas, se han quedado solas en la defensa de esta medida y que la estructura actual de dicho consejo hace más que complicado que la postura del Ayuntamiento salga adelante sin el respaldo del empresariado.

De momento, la única entidad que no ha definido claramente su postura es la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que ayer no estuvo presente en el consejo, y que ha mostrado un sí con reparos a la creación de una tasa turística en Córdoba. Por su parte, la Asociación de Agencias de Viajes, Hostecor, Aehcor y la Asociación de Artesanos de Córdoba rechazan de plano este impuesto, argumentando todo tipo de inconvenientes, desde que «supondría un castigo a las plazas reguladas, favoreciendo el intrusismo en alojamientos irregulares o autobuses no controlados», al temor de que una tasa reduciría la competitividad de Córdoba como destino frente a otras ciudades. Nadie contempla que esta medida sirva para atraer solo turismo de calidad.

Entre los que defienden el sí la postura tampoco es unánime. El Imtur y la UCO defienden la tasa turística pero rechazan que se emplee exclusivamente para la promoción de la ciudad, aunque la UCO exige para su respaldo que se cree una comisión económica para velar por la administración del dinero recaudado, y Al-Zahara quiere que el impuesto se dedique íntegramente a favorecer el turismo sostenible y que en ningún caso compute a efectos de presupuestos municipales.

El informe del consejo consultivo, de carácter no vinculante, se ha elaborado a petición del Pleno del Ayuntamiento, pero habrá que esperar aún a una nueva sesión para conocer el resultado definitivo de las votaciones. De momento, el debate ha servido para situar en la agenda política, al menos a nivel teórico, esta opción, que en el informe ni siquiera llega a definirse en términos prácticos sobre cuestiones como quién y cómo se cobraría dicha tasa. El presidente del Imtur, Pedro García, reiteraba ayer, horas antes de que se celebrara el debate del consejo, que tendría que ser la Junta de Andalucía quien legislara al respecto. En este sentido, García lamentó que el Gobierno de Susana Díaz «cometiera el terrible error de no legislar para establecer una tasa turística con carácter finalista para toda Andalucía». En su opinión, y consciente de que el Ayuntamiento tiene las manos atadas porque no tiene competencias para actuar al respecto, «lo que sí es evidente es que debería haber una ley para que no haya unas ciudades con tasa en Andalucía y otras que no la tengan». Lo que sí planteó es las opciones que abriría esta medida impositiva. «¿Cuánto dinero se habría recaudado ya con el cobro solo con un euro por turista?», se preguntó ante los periodistas, «la tasa permitiría recaudar un dinero para actuar en materia de patrimonio», ya que, en su opinión, «nadie dejaría de venir a Andalucía por pagar un euro de tasa turística».

LA JUNTA // El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía aún no ha aclarado cuál será su postura sobre la aplicación de la tasa turística y si está dispuesto a legislar para establecer algún tipo de impuesto de estas características en todas las provincias andaluzas. Este periódico intentó recabar ayer la posición de la delegada de Turismo de Córdoba, Purificación Joyera (Cs), que declinó hacer declaraciones al respecto. De momento, la delegada se reunió ayer con los empresarios hosteleros representados por la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), que le trasladaron su negativa a la fijación de una tasa turística al considerar que no tendrá una influencia positiva en el sector. En el Ayuntamiento de Córdoba, el PP ya rechazó en su día abordar esta cuestión al considerar que había temas más importantes, mientras Ciudadanos no se definió.

Por otro lado, el Imtur abordó ayer la contratación de más personal y la incorporación al plan de acción de este órgano de una medida propuesta por los empresarios, una muestra itinerante de productos agroalimentarios y turísticos de Córdoba en ciudades españolas y europeas.