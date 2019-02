Los hosteleros avisan de que no se dejarán «pisotear» con los veladores

Los hosteleros celebraron ayer una asamblea extraordinaria en la que dejaron dos cosas claras, que no se van a dejar «pisotear» en el tema de los veladores y que pelearán por defenderse. En un encuentro al que asistieron más de 60 empresarios del sector los veladores tuvieron protagonismo suscitando una serie de medidas con las que pretenden acabar con la fama de «molestadores oficiales». La Asociación de Hostelería y Turismo, que, por votación unánime, recupera la denominación que perdió hace dos años, la de Hostecor -hay otra asociación en Murcia denominada Hostetur-, aseguró tras la asamblea que será la primera en denunciar las ilegalidades que detecte y en no permitir que «aquellos que no cumplen con la ley marcada ensucien el nombre y el buen hacer de los que sí acatan las leyes», pero no se va a estar quieta. Es más, avisa de que el departamento jurídico de Hostecor estudia «cómo defendernos de las denuncias falsas». Una de las cuestiones que preocupa a Hostecor son las «constantes visitas policiales por denuncias infundadas» cuando «otros negocios de actividad no hostelera disfrutan y campan a sus anchas beneficiándose de un vacío que la administración no rige».

Estas y otras conclusiones fueron transmitidas anoche por la asociación tras la asamblea, en la que se decidió solicitar al Consejo del Movimiento Ciudadano, que, junto a Al-Zahara, está denunciando los incumplimientos en veladores, que permita a Hostecor formar parte del mismo «para poder defendernos y debatir dentro las medidas que se propongan». La segunda propuesta es la de insistir en la defensa de la legalidad y en que «no se extienda el mal hacia los legales por culpa de los ilegales» y para ello considera imprescindible el papel del Ayuntamiento. Es más, Hostecor se muestra dispuesta a establecer un sistema de comunicación para detectar y denunciar pero exige el apoyo de la administración para ello. En tercer lugar, Hostecor pide «igualdad de condiciones» en el trato de la Policía Local, a la que solicita que atienda las denuncias que «ahora el sector hostelero va a hacer contra aquellos que nos atacan».

La lucha contra la competencia desleal, tanto «desde el ilegal» como «desde el que no tiene actividad hostelera», es otra de sus metas, por lo que exige a Urbanismo que actúe contra los negocios no hosteleros que tienen veladores y no pagan tasas por ello ni se ven afectados «por la persecución del sector» y que los sancione.

Los participantes mostraron su apoyo a la mesa de veladores, el grupo de trabajo en el que están todos los afectados y al que Al-Zahara y el CMC no están dispuestos a volver hasta que se cumplan los acuerdos adoptados allí. Parte de la reunión sirvió para denunciar la paralización de Urbanismo en la tramitación de licencias, que ya han criticado otros colectivos. Los hosteleros reclaman la renovación de la licencia automática y la agilización de los trámites burocráticos. El sector pide agilidad en las licencias de veladores, ya que, aunque las paga, su obtención no es inmediata, y tardan «meses». En ese tiempo, y según Hostecor, «recibimos constantes denuncias» por no tener los documentos. La asociación decidió demandar una reunión con todas las fuerzas políticas para plantear sus problemas y buscar soluciones.

Aunque estaba previsto hablar de la escuela de hostelería y de promoción turística, los veladores centraron casi toda la asamblea. Antes de la misma, el presidente de CECO -en cuya sede se celebró-, Antonio Díaz, mostró su respaldo al sector,