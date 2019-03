Hostecor prevé que se alcance una alta ocupación

Desde el sector de la Hostelería cordobesa también se espera con optimismo el periodo de Semana Santa del 2019, pues, como apuntó a este periódico Francisco de la Torre, presidente de Hostecor, el citado periodo de vacaciones supone el primer paso para salir de los malos meses precedentes para los hosteleros cordobeses y por lo tanto «es un buen empujón para los restaurantes y hoteles de la ciudad». Señala que la Semana Santa de Córdoba ha alcanzado ya un nivel que «puede competir con cualquier otra de Andalucía», lo que la hace atractiva cada vez para más gente.

Pese a esas buenas perspectivas, recuerda que el cambio de Carrera Oficial, para centrarla en el casco histórico y desplazarla de la zona centro, «ha provocado que algunos restaurantes se resientan», pero es cierto que supone un «importante respiro para la actividad».

En cuanto a la ocupación prevista, De la Torre señala que las previsiones meteorológicas, a tenor de como se está comportando este año, permiten pensar que la ocupación será bastante alta ya que no habrá tanta incertidumbre como el año pasado, con la amenaza permanente de la lluvia. Así, el presidente de Hostecor indica que si todo sigue como va, las reservas se podrán formalizar con antelación y no como el año pasado, que fueron de última hora. Así, la ocupación entre Jueves y Sábado Santo podría llegar al 100%, y, con un poco de suerte, lograr que los demás días los negocios asociados a Hostecor no bajen del 80% de ocupación.