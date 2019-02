El Higuerón es idóneo para logística e industria Halal pero a largo plazo

El Ayuntamiento encargó en el 2018 un estudio para conocer las posibilidades de crear una nueva área logística y un parque específico destinado a la industria Halal en unos terrenos rústicos que debe recalificar ubicados junto a la terminal ferroviaria de El Higuerón. El estudio indica que esos terrenos son los más idóneos para ambas actividades pero, como era previsible, tienen un problema, que no estarán disponibles a corto plazo. Esa es una de las conclusiones del estudio realizado por Cimalsa, que le servirá al Ayuntamiento como herramienta para decidir qué hacer. Mientras tanto, si alguna empresa Halal quiere venir a Córdoba de inmediato, la opción es ubicarla en suelo del patrimonio municipal.

La segunda conclusión del estudio es que hay otra ubicación posible para un parque Halal que estaría más a corto plazo que la anterior, el parque logístico que tiene la Junta en la carretera de Palma, pero tiene otro hándicap, que no puede admitir actividades industriales, por lo que necesita una modificación urbanística. En tercer lugar, el estudio señala que si esa modificación urbanística en el parque logístico de la Junta no fuese posible, hay otra alternativa a corto plazo, La Rinconada, que tiene resuelta la accesibilidad viaria pero presenta otros condicionantes. Otra posibilidad es El Álamo, que queda como peor opción. Aún así, indica que «si no se resolvieran los problemas de cualificación urbanística», La Rinconada y El Álamo serían «opciones adecuadas para la instalación de la industria Halal» y podrían hacerse por fases.

El estudio hace unas recomendaciones y fija una hoja de ruta. En primer lugar, el documento señala que si la recalificación de los terrenos de El Higuerón, que es un «trámite no sencillo ni rápido de ejecución», no se puede concretar a corto plazo y se logra que el parque logístico actual pueda albergar industrias, Junta y Ayuntamiento deben llegar a un acuerdo «para desarrollar, por lo menos a corto plazo», la industria Halal en el parque logístico de la carretera de Palma. Aún así, aconseja al Ayuntamiento que inicie el proceso de adquisición de los suelos rústicos de El Higuerón para agilizar al máximo que pueda acoger a la industria Halal y actividades logísticas a medio y largo plazo. Si tanto una opción como otra no son posibles, insiste en La Rinconada.

El estudio tiene muy en cuenta una variable, la intermodalidad ferroviaria. Tanto el parque logístico de la Junta como los terrenos rústicos que el Ayuntamiento quiere recalificar tienen la ventaja de estar junto a la terminal ferroviaria de mercancías de El Higuerón. Es más, el estudio indica que «el parque logístico resulta la ubicación más adecuada para gestionar tráfico intermodal por ferrocarril y carretera» y «no requiere conexión ferroviaria directa con la estación de El Higuerón a corto plazo y con los volúmenes actuales». Allí, añade, «la conectividad viaria es suficiente» y «podrían trasvasarse contenedores de la estación» al parque con medios mecánicos. En cuanto al suelo por recalificar, señala que es adecuado para tráfico intermodal y aconseja dejar un espacio previsto para construir una zona ferroviaria de carga y descarga para el futuro.

Parque logístico en Córdoba. Foto: A.J. GONZÁLEZ