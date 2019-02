El Gobierno andaluz reduce de 65 a 57 el número de altos cargos provinciales

El Consejo de Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) acordó una reducción «superior al 12%» de los altos cargos de la estructura territorial de la Junta de Andalucía en las ocho provincias, que pasan de 65 a 57, y que suponen «un ahorro de 500.000 euros».

Así lo anunció el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y recién elegido portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno celebrada en el Palacio de San Telmo, donde se procedió al nombramiento de los delegados del Ejecutivo autonómico en las ocho provincias, informa Europa Press.

Bendodo explicó que con el «Gobierno del cambio» la representación de la Junta en cada provincia recaerá en un delegado provincial del Gobierno nombrado «a propuesta del presidente», junto a seis delegados territoriales, tres a propuesta de las consejerías gestionadas por el PP-A y los otros tres por las del PP-A.

De esta manera, el nuevo organigrama, que modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta, lo integran ocho delegados del Gobierno y un subdelegado en el Campo de Gibraltar, más seis delegados territoriales por provincia, uno menos de los que había en cada una de ellas en la anterior legislatura, que se irán nombrando «progresivamente en las próximas semanas».

Bendodo , que indicó que esta reducción de cargos en aras de la eficacia «será una constante en el Gobierno del cambio», también daba cuenta del nombramiento de unos 20 «secretarios y directores generales de diferentes Consejerías», como el de Natalia Márquez como directora general de Recursos Humanos y Función Pública. También, por parte de Cs se acordaron los nombramientos de la secretaria de Acción Institucional del partido en Andalucía, Elena Sumariva, como secretaria general de Relaciones con el Parlamento; de María José Torres como secretaria general de Justicia «a partir del jueves», cuando renuncie a su acta como parlamentaria por Málaga; y el concejal en Huétor Vega Joaquín López-Sidro como director general de Administración Local.

También el de Manuel Muñoz, actual gerente de Turismo Andaluz, como secretario general de Turismo, algo que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que compareció con Bendodo, justificó por su trayectoria.

Marín indicó que él no sabe si Manuel Muñoz «es militante o no del PSOE, ni lo que vota, ni se lo he preguntado», sino que ha buscado «la eficiencia y la eficacia», y «que sea una persona que le sirva al turismo andaluz».

AÚN PENDIENTE / Bendodo señaló que tras la aprobación de la estructura territorial de la Junta, «la semana que viene» se dará luz verde a «la estructura definitiva del Gobierno, con el nuevo nomenclátor, y, posteriormente, habrá un decreto de eventuales donde también habrá una reducción», avanzó el portavoz.

Las delegaciones del Gobierno de la Junta son la primera autoridad de la Administración de la comunidad autónoma en la provincia. En el nuevo organigrama integrarán los servicios periféricos de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior y de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

Entre las seis delegaciones territoriales, una absorberá las competencias de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; otra englobará las de las Consejerías de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; una tercera las de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; una cuarta será la Delegación territorial de Salud y Familias; la quinta, la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y la sexta, la de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Cultura y Patrimonio Histórico.

LOS NOMBRES / Como delegados del Gobierno andaluz en las ocho provincias fueron elegidos Maribel Sánchez en Almería, Ana Mestre en Cádiz, Antonio Repullo en Córdoba, Pablo García en Granada, Bella Verano en Huelva; Maribel Lozano en Jaén, Patricia Navarro en Málaga, y Ricardo Sánchez en Sevilla.

Maribel Sánchez fue cabeza de lista del PP-A en Almería en las últimas elecciones autonómicas, mientras que Ana Mestre, es la actual vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A y Pablo García fue alcalde del municipio granadino de Albolote, entre otros cargos.

De igual modo, Bella Verano fue concejal en el Ayuntamiento de Lepe (Huelva), y Maribel Lozano, alcaldesa de la localidad jiennense de Torredonjimeno. La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha sido elegida como delegada del Gobierno andaluz en la provincia, mientras que para dirigir la Delegación en Sevilla ha sido designado el alcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez.

PRESUPUESTOS «PREDECIBLES» / Por otro lado, al ser preguntado por los plazos que maneja el Gobierno para la presentación de los Presupuestos de la Junta para este año 2019 --los de 2018 se encuentran actualmente prorrogados--, el portavoz del Ejecutivo remarcó a la prensa que PP-A y Cs llevan «diez días» gobernando, pero también subrayó que el consejero de Hacienda, Alberto García Valera, «tiene instrucciones claras para poner en marcha los mecanismos para elaborar un borrador y negociar» los mismos.

«Esperamos que sea cuanto antes», enfatizó Bendodo. «¿Antes del verano o después del verano? Cuanto antes, ese es nuestro objetivo», se ha preguntado y respondido Bendodo, quien agregó que el Ejecutivo pretende «llegar a un consenso lo más pronto posible para que Andalucía tenga cuentas públicas», dijo sobre la polémica surgida por un posible retraso hasta el verano en las cuentas andaluzas.

