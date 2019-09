Cs promete un pacto exprés con el PP

Después de su volantazo in extremis respecto al veto a Pedro Sánchez, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, salió ayer a dejar claro que su apuesta tras las elecciones del 10-N seguirá siendo la alianza con el Partido Popular. De hecho, se comprometió a que si suma mayoría con el partido de Pablo Casado, aunque sea solo por un escaño más, habrá Gobierno en un mes. «A todos los españoles les digo con humildad que formaré Gobierno en un mes y que ni los ministerios ni los nombres de los ministros serán un escollo», proclamó el jefe de filas de los naranjas.

Sobre la estrategia electoral de la próxima campaña, que se iniciará el 1 de noviembre, Rivera no aclaró si la ejecutiva de Ciudadanos decidirá mantener el veto a Sánchez, pero sí rebajó el tono tras el movimiento del lunes hacia la abstención condicionada a presidente del Gobierno en funciones y dejó claro que hay que «trabajar para reconstruir puentes sean de derecha o izquierdas».

Ciudadanos, subrayó, se centrará esta campaña en conseguir que haya un Gobierno «liderado por el centro y el constitucionalismo» y se ha mostrado convencido de que el liberalismo «irá a las elecciones con más fuerza».

Lo que no contempla de ninguna manera es la fórmula de España Suma en la que tanto insiste el PP en ninguna circunscripción, ni tampoco para el Senado, como quieren los populares, y reiteró la necesidad de sumar «con inteligencia con los resultados en la mano», como han hecho las derechas en Andalucía, Madrid y Murcia. «Se lo he dicho al PP y a Casado muchas veces, que claro que hay que sumar, pero como en Andalucía, no con una coalición o un invento de listas», sostuvo.

VETO A VOX / Rivera sí mantiene en todo caso el veto a compartir cualquier gobierno con Vox. En ese hipotético Ejecutivo que formarían PP y Ciudadanos si les da la aritmética el 10-N no habría ministros del partido ultra, aseguró Rivera, como no hay miembros de la formación de Santiago Abascal –adujo– en ningún gobierno autonómico en el que está Ciudadanos.