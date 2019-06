Un crecimiento sostenido

La Universidad de Córdoba ofrece una amplia y completa oferta académica, en consonancia con una universidad de tamaño medio en Andalucía. No obstante, el vicerrector de Planificación Académica y Prospectiva, Lorenzo Salas, entiende que «aún estamos por debajo de la media de otras universidades en oferta, tenemos margen de crecimiento aún». De todas formas, el vicerrector piensa que «diversificar la oferta no garantiza más alumnos y crecer a lo loco no tiene sentido».

A los nuevos alumnos, que en tan solo cuatro días se enfrentan al acceso a la Universidad y, después, a la elección de una carrera universitaria, Salas les anima a escoger la UCO para sus estudios porque «estamos en los ránking de calidad en los primeros puestos en España y Andalucía, con una oferta de estudios amplia y diversa». Además, les aconseja que no hagan caso de lo que les digan padres y amigos sino que «elijan lo que más les guste a ellos», independientemente de las salidas profesionales.

La UCO les oferta 3.706 plazas. Los grados con mayor número de plazas vuelven a ser Educación Primaria (195), Derecho (180), Biología (150), Veterinaria (150) y Medicina (130). En todos estos casos se oferta el mismo número de nuevas plazas que en la convocatoria del curso pasado, pero además hay muchas otras opciones, menos tradicionales pero igual de atractivas.

MÁSTERES / Junto a los grados, se ofertan también nuevos másteres e itinerarios conjuntos en posgrado. Los itinerarios conjuntos aprobados para el próximo curso son los del máster en Química Aplicada con el máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria y el máster en Abogacía junto al máster en Asesoría Jurídica y Enseñanza de Idiomas.