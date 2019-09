Córdoba es la capital andaluza en la que el suelo urbano es más caro

Córdoba es la capital de provincia andaluza con el precio del suelo urbano más caro, según se desprende de la estadística que el Ministerio de Fomento hizo pública ayer, referente al segundo trimestre del 2019. Fomento fija en 322,6 euros el valor medio del metro cuadrado de los solares vendidos en la ciudad entre abril y junio, cantidad que se convierte en la más alta de los últimos seis años, ya que desde finales del 2013 no se registraba una cifra similar. Ninguna otra capital andaluza, ni siquiera Málaga (con el metro a 312,4 euros) ni Sevilla (a 256,3), tiene el precio tan elevado como Córdoba (hay que tener en cuenta que Huelva no ofrece datos). Pero no solo eso, el precio de los terrenos urbanos se ha encarecido considerablemente tanto trimestral como anualmente, según los datos ofrecidos por Fomento. De los 197 euros que costaba el metro cuadrado en el segundo trimestre del 2018, se ha pasado a los 322,6 euros del mismo periodo del 2019, lo que se traduce en un incremento de casi el 64% en un año. A esto se une que de un trimestre a otro se ha producido un aumento del 57,2% (de 205,2 euros a 322,6). Esos dos fuertes incrementos hacen que la capital sea también la que experimenta la mayor subida de precios en Andalucía.

A pesar de este encarecimiento de los terrenos urbanos, los precios continúan aún muy por debajo de los que eran habituales durante la etapa previa a la crisis, en la que solares y viviendas alcanzaron valores desorbitados. Los 322,6 euros que cuesta el metro cuadrado en la capital suponen la mitad de lo que valía en el segundo trimestre del 2007, momento en el que los precios alcanzaron su valor más alto.

SITUACIÓN EN LA PROVINCIA / Esa es la situación en la capital. Pero, ¿qué pasa en la provincia? La estadística de Fomento indica que a nivel provincial (sumando el municipio de Córdoba con el resto) también se produce un encarecimiento del suelo urbano, aunque en menor medida. Durante el segundo trimestre del 2019 el metro cuadrado llegó en la provincia a 147,6 euros de media, un 12% más que un año antes (131,7 euros) y un 13,4% más que un trimestre antes (130,2). Si se compara la provincia con el resto de las andaluzas, Córdoba ocupa la sexta posición en cuanto a precios, por lo que es una de las tres (junto con Granada y Huelva) en las que comprar un solar cuesta menos, al contrario de lo que ocurre si se analiza la capital en solitario. No obstante, la provincia se encuentra entre las cinco andaluzas (con Almería, Cádiz, Jaén y Málaga) en las que el valor del metro cuadrado de los solares aumenta tanto trimestral como anualmente.

La Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba, Construcor, a la que este periódico ha pedido que realice una valoración de los datos ofrecidos por Fomento, discrepa de los mismos -ver más información en la página 3-. El secretario general de Construcor, Francisco Carmona, considera que el aumento de precios registrado en la capital no es real y que responde a la caída de las operaciones de compraventa de suelo urbano que se ha producido, ya que en el segundo trimestre solo ha habido 8, un 46,7% menos que en el trimestre anterior (15) y un 50% menos que un año antes (16). Además, Carmona advierte de que en las transmisiones de suelo realizadas no solo se recogen las que se producen por compraventa, sino también por donación, herencia, permuta u otras circunstancias como las adjudicaciones por ejecuciones derivadas de impago o embargos, por lo que reflejan el promedio del conjunto de operaciones.

Las transacciones de suelo realizadas en Córdoba en el segundo trimestre del año sitúan a la capital en el séptimo puesto de Andalucía, ya que solo Huelva, con únicamente una, registra menos. Además, Córdoba es la segunda ciudad andaluza en la que más merma la cifra de operaciones de compraventa. Es más, desde principios del 2015 no se vendía tan poco suelo en la ciudad. En lo que va de año se ha producido una caída del 37%.

No todo el suelo que hay interesa. Basta recordar que el consejo rector de Urbanismo tomó conocimiento la semana pasada de los dos concursos de suelo que han quedado desiertos por falta de comprador, uno en San Rafael de la Albaida y otro en Noreña.

OTROS DATOS

TRANSACCIONES

La superficie de suelo vendida en el segundo trimestre del año en la provincia (con la capital incluida) es considerablemente inferior a la del primer trimestre de este ejercicio y a la de un año antes. Los solares vendidos durante el segundo trimestre sumaban una superficie de 26.900 metros cuadrados, frente a los 122.200 de un año antes, lo que se traduce en un descenso del 78%, y los 99.800 de los tres primeros meses del 2019 (-73%). Desde el año 2014 no se había vendido tan poca superficie en la provincia. Además, Córdoba es la provincia andaluza en la que la dimensión de los terrenos comercializados es menor.

VALOR

A pesar de la subida que experimenta el metro cuadrado de suelo urbano en la estadística de Fomento, los vendedores de los terrenos que se han comercializado en el segundo trimestre han obtenido poco dinero. El valor de las transacciones realizadas en la provincia asciende a 3,8 millones de euros, cantidad que es un 82% inferior a la del primer trimestre de este ejercicio (21,8 millones) y un 64% más baja que la de un año antes (10,8 millones). Córdoba, Huelva y Jaén son las provincias con valores similares en las operaciones realizadas.

MEDIA NACIONAL

Los 322,6 euros del metro cuadrado en la capital superan la media nacional, fijada en 268,8 euros, y la andaluza, establecida en 252,7. En cambio, en la provincia, los 147,6 euros del metro están por debajo de la media nacional (164,4) y andaluza (177,7 euros).