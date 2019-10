Centenares de cordobeses asistirán a la manifestación de Madrid

Centenares de agricultores de la provincia se sumarán este jueves a la manifestación que han convocado las organizaciones agrarias en Madrid, en defensa del olivar. Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agroalimentarias son las organizaciones convocantes y han conseguido ya que desde los pueblos esté prevista la salida de unos treinta autobuses. A ellos hay que unir gran cantidad de olivareros que irán con medios propios o en tren, explicaba el gerente de Cooperativas Agroalimentarias, Joaquín García.

El éxito de participación parece asegurado porque la situación que atraviesa el olivar andaluz lo requiere, explican. Lo que se reivindica es «que el aceite tenga un sistema regulador del mercado, para que cuando falte producto no se dispare el precio y cuando sobre no caiga desmesuradamente», indica García, que considera que en una situación el perjudicado es el consumidor y en otra, el productor. Por eso, señala, lo que se pide es que cuando haya mayor producción «se pueda retirar parte de ella del mercado para compensar el año en que sea corta y los precios no oscilen tanto».

La tabla de reivindicaciones recoge, pues, precios justos, una revisión completa del sistema de almacenamiento privado con una actualización inmediata de los precios de desencadenamiento que tenga en cuenta los costes de producción; el establecimiento de normas de autorregulación del mercado con carácter obligatorio en todo el sector; que la PAC asegure el mantenimiento del olivar y el relevo generacional; medidas de apoyo al olivar con mayores dificultades que garanticen el mantenimiento de la población rural; perseguir las actuaciones que provocan la banalización del aceite de oliva y su utilización como producto reclamo, para lo que se pide promover un mejor conocimiento de las calidades del aceite de oliva por el consumidor y legislar de manera clara para que se evite la venta a pérdidas.

Otro punto que reivindica la movilización es asegurar por las administraciones la trazabilidad y la calidad del producto ofrecida por los productores y preservar el prestigio del aceite de oliva español reconocido sobradamente por su alta calidad a nivel mundial.