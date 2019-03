CCOO, feminismo de ayer y hoy

El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por la ONU en 1975. Dos años después se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En esos años, cuando el sindicato CCOO aún no había sido legalizado, muchas mujeres plantaban ya en Córdoba cara al régimen y al machismo. Carmen Santiago lleva 42 años al pie del cañón, implicada no solo en la defensa de los derechos laborales sino en la lucha por la igualdad. Auxiliar de enfermería, estuvo con CCOO en la clandestinidad y fue la primera presidenta del comité de empresa de Reina Sofía. «Muchas mujeres no podían implicarse porque no tenían ayuda, yo, pese a tener dos hijos, tuve el respaldo de mi marido», explica. Como pionera, Carmen ofreció ayer su testimonio en una jornada en la que estuvo acompañada por Tania Romero, 30 años más joven, psicóloga y actual presidenta del comité de empresa de la residencia de Puente Genil. Ambas coincidieron en subrayar la importancia de apostar por la educación de los jóvenes para formarlos en igualdad porque «los derechos no están nunca garantizados, y menos los de la mujer, hay que estar siempre vigilante». Para Tania, el 8 de marzo del 2018 marcó un antes y un después en la lucha feminista que, en su opinión, «no se entiende en muchos sectores porque siguen creyendo que el feminismo es lo contrario del machismo cuando lo que busca es la igualdad». Para Carmen, la «espectacular movilización que se vio el año pasado ha hecho que muchos se replanteen el papel de la mujer y ha reforzado el rechazo a la violencia de género», si bien, en su opinión, «el efecto de La Manada ha tenido incluso más impacto entre las mujeres, no solo por la agresión sino por la sentencia de los jueces».

La retrospectiva que ambas ofrecieron con su testimonio tuvo como complemento una exposición con los carteles del 8-M de CCOO desde 1976 a 2019, donde se percibe la evolución de los mensajes, en los que el concepto de la paz siempre tuvo mucho protagonismo, y donde se combatió desde el primer momento la explotación laboral de la mujer y igualdad de oportunicades.