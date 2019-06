Catorce ayuntamientos están aún pendientes de pactos en Córdoba

El próximo sábado se constituirán los ayuntamientos surgidos de las pasadas elecciones del 26 de mayo. En la mayoría de los municipios de la provincia está claro quién gobernará, pues la urnas han otorgado mayorías absolutas o bien se ha anunciado que se respetará la lista más votada. Sin embargo, hay 14 localidades, la capital incluida (ver página siguiente). pendientes aún de pactos.

Uno de esos ejemplos es Puente Genil, donde todas las quinielas apuntan a Esteban Morales como alcalde. El socialista, que sería reelegido por tercera vez, encabeza la lista más votada de los comicios del pasado 26-M. Sin embargo, el PSOE perdió la mayoría absoluta y con ella la investidura por la vía rápida para liderar la gestión del Ayuntamiento hasta el 2023. Por ello, Esteban Morales ha entablado ya conversaciones con las otras tres fuerzas políticas (PP, IU y Ciudadanos). La voluntad de todos los portavoces ha sido colaboradora, de cara a que los proyectos más estratégicos para la ciudad tengan futuro. Lo que queda por despejar es la incógnita sobre si los socialistas tendrán el apoyo de otro grupo en la investidura a favor de Morales para convertirse en regidor por mayoría absoluta o bien si ostentará la Alcaldía con mayoría simple, ya que está prácticamente descartado el acuerdo entre PP, IU y Ciudadanos.

ALTO GUADALQUIVIR

En la comarca del Alto Guadalquivir las espadas están en todo lo alto en los municipios de Adamuz, El Carpio, Montoro, Pedro Abad y Villa del Río. Durante los últimos días se han venido sucediendo contactos entre los representantes de las diferentes fuerzas políticas con la intención de llegar a algún tipo de pacto, aunque el mutismo es total. En Adamuz, el grupo independiente Decida, que en las pasadas alecciones consiguió 2 concejales, esta vez aumenta a 4, viéndose afectados los otros dos grupos políticos con los que pactó, IU y PP, que han perdido uno cada uno. En El Carpio, el PSOE ha vuelto sacar mayoría y se repite el mismo escenario del mandato que acaba de finalizar. Ninguno de los tres grupos representados han querido dar pistas sobre posibles pactos o acuerdos. En Montoro han estado hablando todos los grupos, pero hasta última hora no se sabrá el resultado. En Pedro Abad el PP mantendrá la misma postura de estos últimos cuatro años y respetará la lista más votada. En Villa del Río, al día de hoy tampoco se sabe si habrá acuerdo entre la fuerza mayoritaria -PSOE- e IU o Unide.

La situación política en Peñarroya Pueblonuevo aún no está clara. Tras ganar las elecciones el PSOE y obtener 7 concejales, la posibilidad que se baraja es gobernar en solitario y minoría o llegar a un acuerdo con otros grupos políticos. Las coaliciones que se pueden cerrar son PSOE con PP, que entre las dos agrupaciones sumarían 12 concejales; la de PSOE y UDPñ con 11 concejales (poco probable, dada la mala relación entre ambos) o, por último, la posible alianza entre PP y UDPñ, con 9 ediles. Precisamente ayer la comisión ejecutiva municipal del PSOE emitió un comunicado en el que el vicesecretario general, Avelino Tapia, hace balance de las reuniones mantenidas con PP e IU, quienes «han mostrado su disposición al diálogo con el PSOE», y critica la actitud de UDPñ, «que ha rechazado cualquier entendimiento, dejando claro que ellos deciden quién gobierna en el municipio», afirma. Tapia señala también que con ello «UDPñ deja claro que quiere conseguir mediante el chantaje lo que no es capaz de conseguir en las urnas».

En La Rambla, donde el PP tiene 6 concejales, el presidente del partido, Adolfo Molina, indicó que aunque podrían gobernar en solitario, han contactado con los otros dos partidos (PSOE e IU), que suman 7 concejales, cuyas posturas nunca han estado muy cerca.

SITUACIÓN COMPLICADA / La situación de Castro del Río es complicada, tras el triple empate a cuatro concejales entre IU, PSOE y PP (el único que sube), ya que Vecinos por Castro y el Llano, con un edil, no tiene poder decisorio. El apoyo del PSOE a IU en principio no se ve factible. De hecho, los socialistas emitieron ayer un comunicado en el que exponen un avance de programa para negociar y afirman, en referencia a José Luis Caravaca (IU), que «en la nueva etapa del Ayuntamiento no puede participar una persona que ha sido reprobada por el Pleno y que ha sido apercibida por la Junta Electoral». Así las cosas, el PSOE deja abierta la posibilidad de una abstención si el candidato de IU se retira. Una opción que, aunque callada, se ha barajado desde que se conocieron los resultados el 26-M. De continuar el bloqueo, la situación en el mandato sería de clara inestabilidad, con un gobierno municipal sostenido por cuatro concejales, una oposición nutrida, con nueve, y la sombra permanente de una moción de censura.

En Hinojosa del Duque, donde el PSOE logró 6 concejales, los mismos que el PP, el socialista Matías González se convertirá en alcalde con el respaldo en la investidura del concejal de IU, Juan Felipe Flores, como ya ocurrió hace cuatro años. De momento, Flores, sin especificar si entraría o no en el equipo de gobierno, ha asegurado que el gobierno local debe basarse en «la correcta gestión de los servicios públicos y el apoyo a colegios, guardería o parque de bomberos».

Lo que vaya a ocurrir en Villaralto está en el aire ya que, aunque IU ganó las elecciones con 4 concejales, el partido Vecinos por Villaralto obtuvo 3 y el PSOE 2. Entre estas dos últimas formaciones está habiendo reuniones para desbancar a IU de la Alcaldía y, al respecto, el responsable comarcal de IU, Miguel Calero, asegura que «si el PSOE apoya a un partido de derechas como Vecinos por Villaralto tendrá muy difícil las explicaciones que tenga que dar a los villaralteros».

Por último, en La Victoria, donde el alcalde, José Abad, al frente del grupo independiente Vamos, ha perdido la mayoría absoluta, están abiertas todas las opciones. Abad se ha reunido ya con los demás candidatos y podría fraguarse un acuerdo con el PSOE, partido del que se escindió su grupo. El acuerdo con IU tampoco está descartado, pero parece más lejano. Existen otras opciones que giran sobre la idea de desbancarle de la Alcaldía entre los otros tres grupos, algo de lo que también se habla en algunos foros.