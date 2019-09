Atención individualizada para157 alumnos ciegos

Un total de 157 estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave de Córdoba regresan estos días a las aulas junto al resto de sus compañeros y, para garantizar su absoluta integración, once maestros se encargarán de ofrecer una atención educativa individualizada en función de las necesidades de cada estudiante. Más del 99% de este alumnado estudia en centros educativos ordinarios, en los que cuentan con apoyo de los Equipos Específicos de Atención a las personas con discapacidad visual, fruto de los convenios de colaboración entre la ONCE y las diferentes Administraciones Educativas. Estos maestros y profesores (5 de ONCE y 6 de la Consejería de Educación de la Junta) son el profesional de referencia o coordinador del Plan Individual de Atención Educativa del alumno asignado en cada zona, con una cobertura que arranca con el nacimiento y sigue en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato y Universidad, e incluso en la etapa adulta si se trata de estudios reglados. En este curso, su actividad dará cobertura a esos 157 estudiantes de la provincia de los que 17 son ciegos y el resto deficientes visuales, entre los que se incluye el alumnado con sordo ceguera (7 en total) u otras discapacidades asociadas a la visual.