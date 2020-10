El Arcángel abre sus puertas siete meses más tarde

La última vez que se disputó un partido de Liga en El Arcángel fue el 8 de marzo, un día simbólico. Han pasado más de siete meses y todo ha cambiado. Todo. El fútbol y sus circunstancias, también. El Córdoba CF volverá a comparecer en El Arcángel para abordar una cita cargada de presión.

Aquel domingo, el conjunto blanquiverde estropeó sus planes de una manera ya incorregible, aunque aún no lo sabía. Visitaba el recinto el Cartagena, un equipo que era rival directo en la pelea por el ascenso. ¿Qué ocurrió? Pues que el Córdoba perdió por 0-2 y se quedó por debajo de la franja de los cuatro primeros. Pegó un volantazo y cambió de entrenador: despidió a Agné y contrató a Sabas. Pero ya no había más carretera. La pandemia del covid-19 provocó el cierre de las competiciones. El Córdoba se quedó con un portazo en las narices. El Cartagena, con su victoria, se colocó líder. Eso le reportó una situación de privilegio cuando la Federación ideó los play off exprés y ahora está en Segunda, en el fútbol profesional. A donde el Córdoba pretende llegar.

El partido ante el Lorca Deportiva será el estreno de Sabas en el banquillo de El Arcángel. Fue el primer entrenador renovado sin haber dirigido ni un solo partido. Los nuevos dueños de Infinity confían en el madrileño, que tiene a sus órdenes a muchos de los que en el curso pasado no lograron el reto marcado. Entre los que se quedaron con las ganas están Javi Flores, Becerra, Jesús Álvaro, De las Cuevas, Valverde, Piovaccari, Xavi Molina, Willy Ledesma... Hoy vuelven a intentarlo reforzados por nuevos compañeros.

Las claves del protocolo a cumplir por los 800 aficionados

1. Ni comer ni fumar

Los 800 afortunados que podrán asistir al primer partido del Córdoba CF en la nueva temporada 2020-21 deberán armarse de paciencia. Habrá turnos para acceder a El Arcángel y para salir del estadio. Además, hábitos como el bocadillo en el descanso o el cigarrillo desaparecerán. El protocolo del club impide ambas prácticas, así como moverse entre gradas.

2. Las familias, de dos en dos en la grada

Aunque el Córdoba CF ha tratado, en la medida de sus posibilidades, de respetar la ubicación de los abonados, la mayoría de ellos no se sentará en su asiento habitual. En algunos casos dos miembros de la misma familia podrán ubicarse juntos, pero en otros, en especial en los grupos de amigos, habrá que conformarse con verlo en filas separadas y celebrarlo con gestos.

3. Levantarse, solo para el baño y para el ambigú

Los asistentes al partido de esta tarde no podrán cambiarse de su zona para celebrar los goles ni por cualquier otro motivo. El protocolo del club permite que puedan abandonar su asiento para ir al baño y para comprar bebidas. El ambigú no venderá las habituales patatas fritas. Igualmente, habrá que portar la mascarilla de forma obligatoria durante todo el partido.

4. La televisión on line Footters, gran aliada

El resto de abonados de los más de 6.000 con los que cuenta el club blanquiverde tendrán que conformarse con tener más suerte en el próximo sorteo para ver un partido de su equipo en directo. Mientras tanto, podrán seguir el encuentro a través de la televisión on line Footters, que emitirá la temporada al completo. Todos los socios del club pueden registrarse de forma gratuita.