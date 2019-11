Andrés Lorite: «Dividir el voto le pone una alfombra roja a Pedro Sánchez para la Moncloa»

-Aquí estamos, en el día de la marmota.

-Estamos ante una repetición electoral que nadie quería, no tocaba, ni interesaba a España. Hay quien se ha empeñado en la repetición por tacticismo político, pero las elecciones las carga el diablo. Creo que no le va a venir tan bien a Pedro Sánchez como creen.

-En abril se presentó para ser «un concejal de pueblo en la política nacional». ¿Lo ha conseguido?

-Sigo siendo un concejal de pueblo que he estado en la política nacional representando con orgullo a la sociedad cordobesa, pero he echado en falta actividad parlamentaria estos meses. Ha habido un Ejecutivo que ha confundido estar en funciones con un Gobierno que no funciona. Además, ha habido un poder legislativo que se ha paralizado y han intentado evitar hasta el control a la actividad del Gobierno. Recuerdo cómo Carmen Calvo fue a rastras a la comparecencia por la crisis del Open Arms. Lamento la inacción del Ejecutivo y de las Cortes Generales, que este país va a pagar.

-El lema del PP dice «por todo lo que nos une». ¿Cuál es el pegamento de esa unión?

-La sociedad puede sacar dos enseñanzas de la repetición electoral: la primera, que si Pedro Sánchez sigue en la Moncloa estamos abocados a una nueva crisis. Lo único bueno que tenemos el 10N es una posibilidad de evitar caer en ese precipicio. La segunda, que hay una sola alternativa al PSOE y que se llama Pablo Casado y PP. Entendimos que había un pegamento que era la posibilidad de España Suma, esa gran coalición entre el PP y nuestro socio preferente, Cs, pero ellos no quisieron aglutinar en esa fórmula el voto de centro derecha. Ahora el pegamento es concentrar el voto. Cualquier votante de centro derecha tiene que saber que dividir el voto le ponen una alfombra roja a Pedro Sánchez para la Moncloa.

-El CIS le da un diputado al PP en Córdoba. ¿Se equivocará?

-¿Cree que a estas alturas podemos hacerle caso al CIS? El CIS me recuerda al chiste de aquel que decía que su hijo era el único que desfilaba bien y los demás iban equivocados. Todas las encuestas van en un sentido, menos una, la pública. El PSOE está cometiendo una inmoralidad lamentable con el CIS: utilizar dinero público como herramienta electoral.

-Entonces, para Córdoba, ¿qué le dice su barómetro particular?

-El PP sale a ganar las elecciones y tenemos la opción clarísima de ganarlas. Mi barómetro me dice que no voy a estar solo como diputado del PP por Córdoba. Estamos en un empate técnico con el PSOE y tenemos la posibilidad de colocarnos por delante. Si lo hacemos, la situación política y económica de España se desbloquea.

-Si el gobierno depende de Sánchez, ¿con quién lo ve pactando?

-Con los que gracias a sus votos ha sido presidente: con Podemos, su socio preferente, los nacionalistas, como Esquerra Republicana, Junts pel Cat, o Bildu.

-¿No lo ve pactando con Cs?

-No sé. Se lo debe preguntar a Cs.

- ¿En qué sentido cree que puede influir en el voto la situación en Cataluña?

-No hago cuentas electorales de lo que ocurre en Cataluña, pero deberíamos hacer una reflexión como país. Es lamentable que un presidente del Gobierno se ponga de perfil en ese conflicto por tacticismo electoral. Sánchez está ni blanco ni negro porque puede ser que necesite a Torra, que es pirómano y bombero del conflicto, para seguir siendo presidente. Hemos tenido que ver cómo con 300 policías heridos no se ha aplicado la ley de seguridad nacional. En Cataluña hay que aplicar la Constitución, no cálculos electorales, y lograr una sociedad donde prime la libertad, la seguridad y la concordia.

-¿Está Franco enterrado ya en el sitio correcto?

-Eso no preocupa a la sociedad española en su conjunto. La gente me habla en Córdoba de paro o de falta de industria, pero nadie me ha mostrado preocupación acerca de dónde está ese cadáver.

-¿Cuál es el primer problema de Córdoba y qué hará para solucionarlo?

-El paro y la falta de industria e inversiones, porque Córdoba y Andalucía han sido muy maltratados por el PSOE desde la Junta. A Córdoba le hace falta la ejecución del corredor central y tiene que convertirse en un referente en industria agroalimentaria. El PP en generación de empleo tiene constatada su experiencia y para ello es fundamental la revolución fiscal y la dinamización económica que defendemos. Queremos hacer en España lo mismo que están haciendo José María Bellido y Juan Moreno en Córdoba y en Andalucía. Estamos muy por encima de la media en carga tributaria. Eso hay que corregirlo con la reducción hasta el 20% del impuesto de sociedades, con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, o el de patrimonio.

-El sector agroalimentario cordobés se enfrenta a retos cruciales como la guerra de aranceles con EEUU o el impacto del Brexit, ¿qué propone el PP?

-Se enfrenta a retos importantísimos, empezando por la negociación de la PAC, donde el PP siempre ha luchado hasta el final. La última vez, para rectificar el bodrio negociado por Zapatero. Hemos tenido grandes ministros de Agricultura, desde Isabel García Tejerina hasta Arias Cañete o Loyola de Palacio. Yo no he visto a este Gobierno ni al ministro Luis Planas luchar ni plantar cara a la Administración Trump, ni lo he visto planteando medidas para parar un brexit duro. La Junta sí lo ha hecho. El ministro Planas no ha estado en Córdoba ni ha hablado con nuestros agricultores y ganaderos. Él hizo una campaña electoral de coche oficial y ahora, ¿dónde está? Salió de diputado por Córdoba y no se le volvió a ver el pelo. ¿Ha dado la cara por los agricultores para que se bajen los módulos del IRPF por la sequía o por la bajada de los precios del aceite?

-Se ha activado el almacenaje privado del aceite.

-Sí, gracias a las instituciones europeas, pero no ha luchado por que el almacenaje privado se active a voluntad de los productores. Ni está ni se le espera, pero no nos sorprende porque cuando fue consejero de Agricultura prometió y seguimos esperando el parque agroalimentario de Aguilar o la red secundaria de La Colada, que ahora hará el PP.

-Díganos tres proyectos que sí o sí tienen que salir en Córdoba en la próxima legislatura.

-Hacer lo que no ha hecho el PSOE: ejecutar los presupuestos del PP del 2018 que siguen en vigor. En esas cuentas hay partidas para empezar el desdoblamiento de la N432, aplicar la obligatoriedad de servicio público del cercanías, ejecutar las dos comisarías o los 30 millones que dejamos para activar el corredor central, o la ampliación de la zona regable del Genil-Cabra. Más de 9.000 millones están reservados para obra pública y en Córdoba se han ejecutado 0 euros. En suma, cuidar el sector agroalimentario, la logística, tomar la bandera de la industrialización y convertir Córdoba en referente digital.

Andrés Lorite. FOTO: A.J. GONZÁLEZ