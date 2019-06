El alcalde se compromete a abrir en veinte días las dos piscinas cerradas

El nuevo alcalde, José María Bellido, se ha visto ya obligado a tomar una decisión en relación a un tema sin resolver heredado del anterior mandato, el cierre de las piscinas de la Fuensanta y de la calle Marbella por la falta de adjudicación de la gestión. El alcalde anunció ayer a los vecinos de la Fuensanta, que le entregaron más de 2.000 firmas recogidas en solo seis días, que en veinte días ambas piscinas estarán abiertas. En la primera reunión que Bellido ha celebrado con vecinos tras su investidura, en la que estuvo acompañado con el presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, garantizó que un «objetivo irrenunciable» como gobierno es que «los niños de esos barrios se puedan bañar este verano en sus piscinas como todos los años». Al encuentro también acudió el presidente del club Unión Deportiva Sur, que ha estado gestionando durante varios años la piscina de la calle Marbella. Otro compromiso adquirido fue el de informar de cada paso que se dé a los usuarios de las instalaciones.

Bellido aseguró que se ha encontrado con «un auténtico caos, no hay un expediente bien conformado y no es cierto que estuviera pendiente de un informe de Intervención desde hace meses», por lo que «tenemos que rehacerlo todo» y «de forma rápida». Es más, Bellido dijo que «la solución que se pretendía dar no se puede continuar porque estaríamos cometiendo irregularidades».

Por su parte, el portavoz de los vecinos de la Fuensanta, Javier Pérez, transmitió la «buena impresión» que le ha causado la reunión, tanto por el anuncio de apertura en quince o veinte días como por las explicaciones que les darán del proceso.

Entre las primeras tareas de Bellido está ver las «urgencias» de cada delegación. Así lo manifestó ayer a la Ser, donde anunció su intención de rodearse de «los mejores directivos» y «de los que sean necesarios», incluso de más de los que había en el anterior mandato, que «eran muy pocos». Es más, cree que parte de los problemas que hubo fue precisamente por eso. Respecto al organismo municipal más complicado, Urbanismo, el alcalde manifestó en la misma entrevista que sus planes son que su gerente tenga un perfil de «profesional que conozca la dirección de empresa» y la materia urbanística y «reforzar figuras de directores técnicos y jefaturas del servicio de planeamiento sin recurrir a nadie de fuera». Su intención es, además, tener un «directivo específico» para desatascar las licencias. Bellido, tras la reunión con los usuarios de las piscinas, explicó que el nombramiento de gerentes tardará más porque antes hay que avisar del cese a los que aún continúan.

Una de las tareas que tiene es reiniciar obras paradas como la del centro de convenciones del Parque Joyero. Aunque todo depende de un informe técnico, todo indica, según dijo, que el Ayuntamiento no recurrirá a Tragsa (el convenio con la Diputación no llegó a firmarse) y que licitará lo que queda de obra.