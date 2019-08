"Al principio, creí que era un virus"

Juan es uno de los 523 casos que la Junta de Andalucía investiga como posible afectado por listeriosis, según figura en su informe. «Mi mujer trabaja en Osuna y compró carne mechada de la marca La Mechá a mediados de julio», explica Juan, que empezó a sentir los primeros síntomas días después.

«Lo probó primero mi mujer y luego yo comí la mayor parte», señala, «ella, de momento, no ha tenido molestias, pero yo empecé a sufrir lo que yo creí que podía ser un virus tres días después: diarreas, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares...»

Como los síntomas no remitían, acudió a Urgencias y le prescribieron un antibiótico durante una semana, lo que lo alivió algo, pero siguió «con dolores articulares, fiebre y dolor estomacal». Según su relato, la ingesta de la carne La Mechá le ha fastidiado las vacaciones, «lo he pasado fatal porque me sentía mal con problemas estomacales y mucho dolor en las articulaciones», asegura, «no sabía lo que tenía». Ya de vuelta, con la alerta sanitaria en marcha, consciente de que había consumido carne de la marca señalada, acudió de nuevo al médico porque seguía encontrándose mal. «Cuando le conté lo de la carne, me mandó inmediatamente al hospital más próximo, el de Los Pedroches, por si era listeriosis, pero allí no parecían tener mucha idea del protocolo a seguir», recuerda, «primero me vio el médico de Urgencias y luego la epidemióloga, me mandaron Amoxicilina y Paracetamol si tenía dolor y me sacaron sangre para hacer analíticas». Ahora está a la espera de cita para que lo vean en Medicina Interna. «Se supone que en una semana me darán los resultados», añade. Aunque no ha sido ingresado, un mes después de consumir la carne sigue con molestias, dolor de articulaciones, malestar general y fiebre.