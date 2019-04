El aeropuerto albergará este verano una escuela de formación de pilotos

El aeropuerto de Córdoba albergará a partir de este verano una escuela de formación de pilotos comerciales que proporcionará más actividad a sus infrautilizadas instalaciones, a las que pretende dar uso incluso de noche. La compañía finlandesa que a principios del 2018 visitó el aeropuerto y los de otras cuatro ciudades más (Teruel, Ciudad Real, Salamanca y Jerez) con el objetivo de abrir una escuela de formación de pilotos en España, Patria, se ha decantado finalmente por Córdoba para realizar su proyecto. El propio grupo confirmaba ayer la noticia, y que pretende realizar vuelos nocturnos, y la difundía en su web, donde daba a conocer sus planes, que son trasladar a Córdoba el entrenamiento de pilotos civiles del aeropuerto de Tampere-Pirkkala, ubicado en Pirkkala (Finlandia), de donde traerá su flota de avionetas DA40 de un solo motor. El grupo explica que la formación teórica y la capacitación en simuladores y en varios motores con la flota de avionetas bimotor DA42 se mantendrá en el aeropuerto de Tampere-Pirkkala, donde prevé aumentar la actividad de mantenimiento de aeronaves.

Primeros movimientos/ En mayo llegarán a Córdoba los primeros trabajadores de Patria para preparar el inicio de las operaciones, previsto para este mismo verano. Los primeros estudiantes que iniciarán su preparación en Córdoba se formarán para trabajar en la aerolínea finlandesa Nordic Regional Airlines. El grupo indica que para el mantenimiento de aeronaves en Córdoba subcontratarán a una empresa local. El clima de Córdoba ha pesado para que Patria opte por la ciudad, ya que permite un entrenamiento «eficiente durante todo el año», según asegura el vicepresidente de la Unidad de Negocios de Aviación de Patria, Jyrki Myyryläinen. El objetivo de Patria es «aumentar nuestra capacidad de capacitación con la flota existente para estar mejor equipados para la creciente demanda de nuestras aerolíneas internacionales asociadas», señala. Tras las pruebas realizadas a principios de este año durante una semana en el aeropuerto, la compañía constató que «Córdoba no solo es un entorno eficiente para la formación inicial de pilotos, sino que también nos proporciona una plataforma para la capacitación segura durante todo el año», afirma.

Patria es la principal compañía de defensa de Finlandia, opera allí, en Suecia, Noruega y Estonia y cuenta con una plantilla de 2.800 personas. La empresa es propiedad del Estado finlandés (50,1%) y de la empresa noruega Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9%). Además, posee el 50% del grupo noruego Nammo. Representantes de Patria Pilot Training, a través de la Agencia Idea de la Junta, visitaron el aeropuerto a principios del 2018 pero no se decidieron por él. Después, a principios de este año regresaron y retomaron la iniciativa.

Vuelos nocturnos/La empresa está a la espera de que se agilicen los trámites para la autorización de los vuelos nocturnos. La Subdelegación del Gobierno explica que «se están tramitando los contratos de AENA con la compañía» y «se están tratando de acelerar los vuelos nocturnos». No obstante, la implantación de Patria en Córdoba «será progresiva». Según la Subdelegación, «hay un acuerdo de AENA con la empresa y esta va a intentar ir dando respuesta a sus demandas», por lo que la ampliación de horarios, que en un primer momento parece que no hará falta, se irá aplicando en función de sus necesidades. La subdelegada, Rafaela Valenzuela, está convencida de que la formación de pilotos «puede ser una línea de trabajo futura para el aeropuerto y atraer a otras empresas», ya que Patria no es la única que ha mostrado interés por instalar una escuela de formación. La subdelegada califica de «magnífica noticia» que se confirme que Patria se instala en Córdoba, ya que se llevaba trabajando en ello desde hace dos años. Valenzuela considera fundamental el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), en la última fase. El Imdeec ha estado desde hace dos años en coordinación con la Junta y con la Subdelegación para lograr este proyecto.

El aeropuerto, cuya pista fue ampliada hace nueve años, ha ganado atractivo desde que en febrero del año pasado quedó operativa en su totalidad y desde que en abril, gracias al sistema AFIS, recobró los vuelos comerciales. Desde mayo del 2018 cuenta también con un plan que subraya sus potencialidades y desde octubre hay un grupo de trabajo en el que están administraciones, instituciones, agentes económicos y sociales y vecinos. Ya solo falta la implantación de la navegación por satélite, que está en trámites y se espera para el 2020, aunque, según fuentes de Enaire, el que haya vuelos nocturnos no depende solo de este procedimiento, sino del horario del aeropuerto. El diputado socialista Antonio Hurtado ha manifestado en más de una ocasión que si se pretenden potenciar las escuelas de formación, hacen falta vuelos nocturnos, que requieren el sistema de aterrizaje ILS. Fuentes de AENA precisan que la implantación del sistema de aproximación instrumental (navegación por satélite) es necesaria para que el aeropuerto tenga vuelos nocturnos y que su apertura de noche dependerá de la demanda.

A pesar de estos pasos, ninguna compañía ha elegido aún el aeropuerto para ofrecer vuelos regulares, que es a lo que se aspiraba cuando se amplió la pista.