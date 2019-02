AECC dice que el 80% de enfermos no recibe atención psicológica

La Asociación Española contra el Cáncer denunció ayer que más del 80% de los enfermos de cáncer en Córdoba están desatendidos en atención psicológica, algo que en la celebración del Día Mundial de lucha contra esta enfermedad consideran como «prioritario», que deberían tener todos los hospitales públicos de España, lo mismo que los de la provincia.

Pilar Iglesias, coordinadora de las juntas locales en Córdoba de la AECC, que participó ayer junto a responsables de la asociación y voluntarios en una cuestación y campaña informativa en las puertas de El Corte Inglés, destacó la importancia de esta atención psicológica para las familias y los pacientes, que solo reciben un 13% de los enfermos cordobeses, gracias a la labor altruista y gratuita de la asociación, que cuenta con 7 psicólogos, «pero que contrataríamos más si nos derivaran más enfermos» desde el hospital.

Pilar Iglesias señaló que en lo que respecta al cáncer «hemos ido avanzando en pronóstico y tratamientos, pero no en la atención psicológica, cuando llega el miedo, la intertidumbre ante el dolor, el estrés», que afecta tanto al paciente como a las familias. Insistió en que «cuando una persona es diagnosticada de un cáncer, el mundo se te viene abajo», llegan las consecuencias físicas, «la pérdida de trabajo, te sientes solo y no sabes cómo combatirlo, pero además estás preocupado por la familia».

De ahí la importancia del apoyo de psicólogos tanto para el paciente como para los familiares que los ayuden a convivir con el cáncer y crear terapias para que no se sientan inmovilizados ante esta enfermedad. Por eso, Iglesias dijo que «nos causa pena y dolor haber llegado solo al 13%» de las personas que en la capital necesitaban una ayuda psicológica, es decir, las 627 que «nos han sido derivadas» de 3.954 que lo necesitaban. Ello implica que «el 87% de los enfermos han sido desatendidos psicológicamente ante esta enfermedad».

El 48% de los hospitales públicos españoles no ofrecen apoyo psicológico y el 52% restante ofrece una atención insuficiente, según los datos de la AECC. «Hay que cumplir el Plan del Cáncer, que en Andalucía no está vigente y no lo tenemos», apuntó también la responsable de Comunicación de la asociación.

La AECC presentó ayer el estudio del Observatorio del Cáncer a nivel nacional sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España, para poner el foco en este tipo de atención a pacientes y sus familias. Según el informe, en Andalucía, 38.604 personas afectadas por cáncer necesitaron tratamiento psicológico especializado en el 2018. De las que fueron atendidas por la AECC, el 40% estaban en fase de tratamiento activo, un 27% en enfermedad avanzada y un 12% en supervivencia. En España, el 94% de las comunidades autónomas o no ofrece tratamiento psicológico.