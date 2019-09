El 58% del párking «de pago» de la capital está a cargo de aparcacoches

En la sociedad del siglo XXI, hablar de movilidad significa aún hablar de coches y de cómo reducir el uso del vehículo privado para compaginar el ritmo diario con la accesibilidad y la sostenibilidad. En este puzzle, el aparcamiento es una pieza clave de ciudades como Córdoba que, pese a sus dimensiones, cuenta con un censo de vehículos muy elevado y una población poco habituada a emplear medios de transporte alternativos.

Uno de los retos a los que se enfrenta el nuevo equipo de gobierno, que quedó pendiente del anterior mandato y que, según el concejal de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, aún no se ha desarrollado, es la regularización de las 5.400 plazas de aparcamiento de uso irregular que gestionan dos empresas de aparcacoches y gorrillas en 22 puntos de la ciudad. En este caso, aunque el pago se supone que es voluntario, no son pocas las quejas vecinales, algunas de ellas elevadas a la Policía Local, que se producen en zonas muy frecuentadas como la plaza de toros, El Arenal o el hospital Reina Sofía por la presión que estos ejercen para exigir el cobro. La presencia de gorrillas en áreas de zona azul también es una fuente de conflicto pendiente de solución.

El Ayuntamiento realizó a finales del 2017 un inventario de once solares y diez viarios en esta situación que acumulan casi el 60% de las plazas de pago que existen en la ciudad si se incluyen las áreas de zona azul, que cuenta en torno a un millar de plazas en la zona centro, y otras 2.800 de rotación en nueve aparcamientos públicos que abarcan desde La Victoria a la estación de tren y autobús, la avenida del Aeropuerto, el Vial o el cementerio de la Salud. En su día, el plan era empezar a regular en los solares de propiedad municipal como la plaza de toros, donde se previó dejar 120 plazas para residentes y otras 100 de zona azul, a cargo de la empresa adjudicataria de estos estacionamientos. La licitación quedó pendiente en el mandato anterior y actualmente el contrato, a cargo de Setex Ibérica, está en periodo de prórroga. Según Torrico, que niega que el anterior gobierno haya dejado trabajo avanzado en este sentido, indicó que el plazo cumplirá a finales de enero y que «se está trabajando» en la definición del nuevo contrato.

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, considera que una de las prioridades debe ser actualizar el Plan Municipal de Aparcamientos que se redactó en el 2010. «Se revisó unos años después, pero entendemos que ya no es útil y que hay que introducir cambios porque hay fórmulas que no han dado resultado». En este sentido, señala que de los aparcamientos que se previeron en su día, solo se impulsaron dos, «pero quedaron paralizados porque las empresas adjudicatarias no encontraron financiación». En cuanto al aparcamiento de 380 plazas del Parque Figueroa que construyó Vimcorsa y de las que siguen esperando dueño más de 300, según la web de la empresa municipal, De Gracia señala que «hay que repensar el modelo de gestión, ya que ese párking ha demostrado que la cesión por una serie de años, sin la propiedad completa, no convence a los vecinos».

ZONA NARANJA / Mientras la prioridad del Ayuntamiento, según informó el alcalde, José María Bellido en julio, es revisar el plan de aparcamientos e impulsar el párking Puerta de Córdoba en el 2020 (700 plazas en el entorno del hospital Cruz Roja), el Movimiento Ciudadano reclama más plazas de aparcamiento gratuito en los barrios para lo cual recuerda su propuesta de «acondicionar solares con señalización y asfaltado que descongestionen no solo el casco histórico, donde hay algunos -la mayoría de propiedad privada-, sino barrios como Valdeolleros donde hay uno pendiente de ampliación, Campo de la Verdad, Parque Cruz Conde, Vista Alegre, Ciudad jardín, Santa Rosa y, probablemente, Arroyo del Moro, donde la presencia de la Ciudad de la Justicia ha podido elevar la demanda». Según De Gracia, esas plazas deben ser «zona naranja» reservada de forma preferente a los residentes. La prueba piloto se puso en marcha en Corregidor, donde «no se está aplicando la normativa», indica, y ya lo han pedido Fleming y Campo de la Verdad.