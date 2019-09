100 días del gobierno del cambio

Partido Popular y Ciudadanos cumplen hoy 100 días al frente del gobierno local en Córdoba, desde la toma de posesión de José María Bellido como alcalde, el pasado 15 de junio. Los socios de gobierno se fijaron, apenas dos días después de la investidura, 23 medidas para los tres primeros meses de su mandato, que se enmarcan en un acuerdo programático más amplio basado en 9 puntos generales y 77 iniciativas concretas. El documento persigue, según su valoración, «mejorar la vida de los cordobeses y garantizar la estabilidad de Córdoba». Esta semana, el autodenominado gobierno del cambio hará balance de su gestión, y la oposición tendrá vía libre para abrir fuego a discreción. Aquí analizamos los 23 objetivos que ellos mismos se fijaron en junio.

1. NUEVO MODELO FISCAL

ORDENANZAS. El PP presentó en julio un avance a su borrador de ordenanzas, que incluye algunas de las rebajas fiscales prometidas, como la bonificación del 90% del IBI para las viviendas de familias numerosas con un valor catastral de 200.000 euros, o la bonificación del 75% del impuesto de vehículos. El PP prometió rebajar 60 millones en cuatro años, y las ordenanzas del 2020 supondrán una disminución de 6 millones (el 10% de lo anunciado). Los dos ediles de Vox --a quienes el gobierno local necesita para aprobarlas y con quienes lleva dos semanas negociando-- han elevado sus exigencias con las plusvalías, que piden que se eliminen, tachando de «cicatera» la propuesta de rebaja.

2. FUNDACIÓN AGRÓPOLIS

AGROALIMENTARIO. El PP prometió redefinir la fundación creada por Nieto en 2012 y disuelta en el mandato de Ambrosio, pero en estos meses ha avanzado poco en ese propósito. En la web del Ayuntamiento sigue figurando como director Antonio Fernández Ranchal.

3. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN

INCLUSIÓN. Ya se ha elegido a las personas que formarán parte de este órgano asesor de nueva creación de la Concejalía de Inclusión y Accesibilidad, cuyas decisiones no serán vinculantes, pero sí tenidas en cuenta. Se está a la espera del informe jurídico que permita ponerlo en marcha.

4. COLECTIVOS SOCIALES

‘EXCLUIDOS’. El gobierno local prometió potenciar a aquellos colectivos sociales que, a su juicio, fueron «excluidos durante el mandato anterior por razones ideológicas», y ahora trabajan para incluirlos en el cupo de ayudas de Servicios Sociales.

5. PLAN EXCLUSIÓN

BARRIOS. El objetivo era impulsar un plan de choque contra la exclusión social con el Gobierno y la Junta para Palmeras, Moreras y Sector Sur. Fuentes del PP explican que se está trabajando en ello y se presentará en breve. Tampoco está en marcha el plan contra la exclusión, iniciado por PSOE e IU, ya que aún no se han contratado a los 18 trabajadores sociales y 11 educadores que debía incorporar. En estos días, el compromiso en esta materia ha sido activar un plan para las personas sin hogar desde Servicios Sociales (Eva Timoteo), que ha sido ampliado por una proposición de pleno impulsada por Podemos.

6. INCLUSIÓN/ACCESIBILIDAD

CONCEJALÍA El PP creó la concejalía de Inclusión y Accesibililidad y puso al frente de la misma al abogado y presidente de la Fundación Miaoquehago Bernardo Jordano. La concejalía ha iniciado, por ejemplo, la rotulación de los pasos de cebra cercanos a los colegios con pictogramas dirigidos a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y ha buscado la accesibilidad de personas con movilidad reducida en la celebración de eventos como la Magna Nazarena.

7. ORDENANZA VÍA PÚBLICA

VELADORES. La medida recoge la regulación en una sola ordenanza municipal la ocupación del dominio público, que regule la totalidad de actividades que se hacen en la calle. La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, aseguró que «se trabaja en esa situación» desde las áreas de Comercio, Urbanismo y Turismo, para aunar todas las particularidades y que la norma «realmente dé seguridad a la hostelería cordobesa antes de fin de año» (tope máximo que da la Junta). El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, por su parte, se ha mostrado proclive a ordenar los veladores a puerta cerrada, para quitar el foco mediático y la presión que, a su juicio, supuso en el anterior mandato la mesa de veladores con vecinos y hosteleros.

8. ASCENSORES

PLAN DE AYUDA LOCAL. La octava medida, una de las grandes promesas del PP, recoge la elaboración de un plan local de ayuda a la instalación de ascensores entre Vimcorsa y la Junta. De momento nada se ha sabido de él.

9. CÓRDOBA CONGRESUAL

OBJETIVO. La primera teniente de alcalde de Turismo, Isabel Albás, ha mantenido estos meses reuniones encaminadas a la conversión de Córdoba en destino de congresos. En Cs confían en que la licencia para iniciar cuanto antes la segunda fase de obras del Palacio de Congresos pueda darse en otoño, y el edificio esté listo «a finales de 2020», por lo que el gobierno local entiende que es necesario «ir vendiendo ya» los congresos. El gobierno local quiere también acelerar al máximo la obra del Centro de Exposiciones, que ha prometido que esté culminada este mandato.

10. TURISMO E INVESTIGACIÓN

OBSERVATORIO. La Delegación de Turismo ha iniciado los contactos con la Universidad de Córdoba y agentes sociales para la confección de un programa de investigación en turismo y un nuevo convenio para continuar con el observatorio del turismo.

11. LIMPIEZA VIARIA

SADECO. Cs inició a principios de septiembre un plan de limpieza integral y permanente por los barrios de Córdoba, con un presupuesto anual de 1,273 millones (el 66% de los cuales procede de fondos de la propia empresa). De la mano de Infraestructuras, Sadeco activó este plan para limpiar a fondo los distritos, que es cíclico y emplea a 12 personas de la bolsa de trabajo.

12. CENTRO CONTROL ANIMAL

<b>MEJORAS </b>3 El presidente de Sadeco, el edil de Cs David Dorado, ha anunciado su intención de convertir el centro de control animal en «un centro de protección y bienestar animal». El cambio de modelo comprometido se implantará una vez que concluya la auditoría que comenzó a hacerse el viernes pasado.

13. INSTALACIONES DEPORTIVAS

IMDECO. El equipo de gobierno se comprometió a solucionar «la precariedad de la gestión del parque municipal de instalaciones deportivas», un objetivo a todas luces imposible de abarcar en tres meses. De hecho, no ha podido cumplirse, más allá de solucionar in extremis la apertura de las piscinas de la Fuensanta y la calle Marbella. En cuanto a las salas de barrio, el Imdeco se ha visto obligado a ampliar por segunda vez la prórroga de los contratos al no haber podido elaborar el nuevo pliego. También tiene pendiente acometer la regularización de la gestión de los campos de fútbol, y se está a la espera de la demolición del Pabellón de la Juventud, prevista para septiembre, y la reunión entre el Imdeco y Cajasur para la reforma de San Eulogio.

14. CENTROS ESCOLARES

MANTENIMIENTO. El gobierno municipal ha avanzado en la mejora de los centros escolares públicos en dos sentidos. Por un lado, pidió una prórroga de las ayudas para acometer las obras de climatización de 19 colegios (el PSOE sostiene que no era necesaria), y por otro, ha suscrito en una moción aprobada en el pleno de septiembre el compromiso de sentarse con la Junta de Andalucía (responsable de las grandes inversiones en los centros) para mejorar los edificios en peor estado de conservación.

15. CALLES ‘FRANQUISTAS’

TRES CAMBIOS. La promesa pasaba por restituir en estos primeros cien días los nombres de la avenida del Flamenco (por avenida de Vallellano), la calle Foro Romano (por Cruz Conde) y la plaza de los Derechos Humanos (por Cañero), que habían sido cambiadas por PSOE e IU en aplicación de la ley de Memoria Democrática de Andalucía. De momento solo ésta última ha sido ya restituida (el 29 de julio), tras el espaldarazo recibido por una sentencia que anula el acuerdo de la anterior Corporación. Con el fallo judicial en la mano, el alcalde, José María Bellido, estimó que el proceso para cambiar más nombres de calles empezaría en septiembre. Sin embargo, de momento el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo (que solo se ha reunido una vez) no ha aprobado las antiguas denominaciones. Además está pendiente saber qué ocurrirá con Cronista Rey Díaz (que está pendiente de resolución judicial) y José María Pemán. El alcalde argumentó que todas ellas podrían cambiarse «a la vista de la resolución judicial tan contundente» de Cañero.

16. SEGURIDAD JURÍDICA

URBANISMO. La medida está a caballo entre la obviedad, la declaración de intenciones y la crítica política, por lo que es difícil evaluar su grado de ejecución. Decía literalmente: «Respetaremos el principio de seguridad jurídica en la actividad urbanística, un pilar fundamental para la atracción de la inversión y la generación de empleo, algo que ha sido denostado por el gobierno municipal anterior».

17. GERENCIA DE URBANISMO

AUDITORÍA. Al menos públicamente no se ha informado de que se haya encargado una auditoría de gestión de la Gerencia de Urbanismo. Este organismo ha salido a colación muchas veces estos cien días, sobre todo por la puesta en marcha del plan de choque de licencias y la posterior polémica sobre el número de expedientes o licencias que hay atascadas.

18. TANATORIO MUNICIPAL

CECOSAM. PP y Cs no harán el tanatorio municipal en el cementerio de San Rafael. Era una promesa electoral y para cumplirla, como en los cuentos, solo hacía falta desearlo. Digamos que administrativamente no había que hacer nada. El proyecto, en cualquier caso, está en sede judicial, después de que la empresa privada Tanatorios Córdoba acudiese al Contencioso Administrativo con el proyecto de PSOE e IU.

19. COSMOS

URBANISMO. El PP anunció que desistirá de continuar de la innovación de Cosmos, pero no han decidido aún cómo hacerlo. Tampoco han dado ningún paso formal en cuanto a la innovación del casco histórico que limitaría la concesión de licencias en el mismo, pero han comunicado que también paralizarán esa iniciativa.

20. PARCELACIONES

SERVICIOS. El compromiso era grandilocuente: «Avanzar en los procesos de legalización o regularización de las parcelaciones, para permitir el acceso a los servicios básicos de la población». No se ha informado de ningún avance en esta extensa materia.

21. CONCEJALÍA CASCO

CREADA. La concejalía de Casco Histórico, que aúna competencias de varias delegaciones, está dirigida por Laura Ruiz (PP).

22. OCUPACIÓN ILEGAL

OFICINA. PP y Cs se comprometieron a crear una oficina de defensa de los derechos de los vecinos afectados por la ocupación ilegal que, de momento, no se ha constituido.

23. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CREADA. PP y Cs crearon una Concejalía para la Innovación, Modernización y Transformación Digital, al frente de la que estuvo Blanca Torrent y ahora (tras la marcha de Juan Miguel Moreno), Lourdes Morales. La concejalía ha echado a andar un difícil camino que en el caso de la implantación de la administración electrónica tiene de horizonte máximo el año 2020. Han empezado a elaborar una ordenanza, pero no han nombrado un CEO.