Elísabet Benavent: «Valeria se ha alejado un poco de buscar referentes»

Elísabet Benavent cuenta con miles de seguidores que han caído en las historias de sus libros. Ahora, la de Valeria da el salto a la pequeña pantalla y se convierte en la última apuesta española de Netflix, plataforma donde se estrena hoy.

–Lo primero que quería preguntarle es un poco cómo se gestó el proyecto, ¿cómo le llegó?

–Las editoriales tienen mucha relación con plataformas de creación de contenido visual, porque tienen un portfolio de proyectos que las editoriales ven potencialmente adaptables y, en este caso, no sé muy bien quien dio el primer paso en esta bonita historia de amor. Poquito a poco se hizo el camino y, bueno, ya la estrenamos hoy.

–Tuvo algún papel en el proceso de selección de cásting y sobretodo de Valeria, que es el personaje central.

–Siempre me he planteado que hay que dejar las cosas en manos de profesionales. No soy una profesional para esto y hay que ceder el control y hay que delegar en personas que saben lo que hacen. En este caso, las personas encargadas de hacer el cásting para todos los personajes, creo que lo hicieron fenomenal y que son de las mejores, si no las mejores del país. No tuve nada que objetar en ninguno de los casos.

–¿Cree que, dentro de lo malo, ‘Valeria’ ha llegado en un buen momento y que va a poder servir como de reflejo para muchas personas?

–Más bien lo que me planteo es que ojalá la gente que está en casa y que no tiene otra cosa que hacer más que darle vueltas a la cabeza, se pierda un poco en esta realidad paralela, que va a ser Valeria, que es muy referencial también, pero en la que va a poder descargarse un poco de lo que está pasando ahora mismo en la calle y, sobre todo, de lo que hay en la cabeza, porque las cabezas nos están funcionando a diez mil revoluciones. Y bueno, pues lo mismo que pienso de mis libros, si pueden entretener y arrancar un par de sonrisas y un par de suspiros, qué más se puede pedir.

–He leído en alguna entrevista que se ha inspirado en ‘Girls’ y en ‘Sexo en Nueva York’, pero me parece que son series muy opuestas entre sí. ¿Qué es lo que más le gusta de cada una? ¿Y qué publico cree que encaja más con ‘Valeria’? ¿El de ‘Sexo en Nueva York’ o el de ‘Girls’?

–Yo soy público de las dos. Entonces creo que pueden pasar con cualquiera, con cualquier contenido. De todas maneras, creo que no se diferencian tanto de lo que parece en un primer momento, porque ambas tienen dos aspectos que son los que construyen la historia tal y como es, que es lo que nos engancha, que es lo aspiracional y lo relacional y lo referencial dado de la mano, porque en ambas series es exactamente lo mismo. Nos sentimos un poco reflejadas porque son temas universales. Pero, por otra parte, hay un montón de cosas en las que nos gustaría ser como ellas. Nos gustaría ser tan ocurrente como las chicas de Girls, tan clásico como las chicas de Nueva York. Pero es que lo que es la esencia, el discurso, no se construye de una manera tan diferente. Dos series que evidentemente estaban detrás o estaban en el imaginario cuando yo me senté a escribir el libro. Pero la serie es el traslado audiovisual de Valeria del libro al papel, del papel a lo inusual. Creo que se ha alejado un poco de buscar referentes que lo que buscan es su propio lenguaje.

–¿Cómo cree que van a reaccionar los fans del libro?

–Creo que va a haber un poco de sorpresa al principio, porque bueno, es una adaptación abierta y hay algo que es complicado y es y es que la lectura es un ejercicio de imaginación. Nosotros convertimos nuestras retinas en proyectores que montan una propia por una película personal dentro de nuestras cabezas. Nos hacemos los personajes visualmente a nuestra imagen y semejanza. En algunos momentos cogemos a personas de nuestro alrededor. Es imposible conseguir un resultado que satisfaga a 400.000 lectores que han imaginado de una manera subjetiva cada parte del libro. Pero creo que, si el lector y la lectora de la saga se abstrae de esa idea previa, sería un poco preconcebida que teníamos todos, lo va a disfrutar muchísimo, sobre todo porque es ver a unos personajes que ya conocen en otros escenarios y en otras escenas, y me parece que dentro del cambio es lo mejor. Vamos a poder seguir viendo a los personajes, crecer con otras cosas que aún no sabemos.

–Y un poco al contrario, ¿cree que la serie va a atraer nuevos lectores?

–Uno siempre tiene la esperanza de que el libro llegue a más manos y se conozca fuera de círculos que aún no se conocía. No sé... me da la sensación de que el libro forma parte de un ámbito muy íntimo, no entre el lector y el libro, y la serie es un poco más social. Desde luego cruzamos los dedos porque usar el sector del libro después de esta pandemia también nos va a venir bien para que la gente se vaya hacia las librerías.

–Siempre existe un prejuicio cuando hay series protagonizadas por mujeres que son series de chicas o series femeninas. ¿Cómo piensa que va a ser en este caso? ¿Cree que el público masculino también puede identificarse con la historia de ‘Valeria’?

–Esto es como con los libros. Esto depende de cada uno, como si se quieren enfrentar al contenido con prejuicios o sin prejuicios. No creo en la literatura para mujeres, por lo que no creo en las series para mujeres. Está claro que necesitamos ciertas etiquetas para clasificar, pero cuando vienen a asentar prejuicios que ya tenemos bastante arraigados y que nos está costando dinamitar, pues no. Creo que uno se tiene que quitar, sobre todo a la hora de enfrentarse a contenidos de ficción, que lo que van en su primordial objetivo es entretener. Creo que uno tiene que quitarse también esta mochila. A mí me encantan las series de Ucraine, me encanta. Si hay un asesino en serie, lo veo todo, absolutamente todo. ¿Y eso que es femenino o masculino? Yo creo que es exactamente lo mismo. No creo que un chico de 35 años, que, por mi edad, no vaya a sentir que las cosas que ocurren en la serie son ajenas. Creo que le van a resonar mucho más de lo que piensa.