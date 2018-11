La tele israelí prepara '2025', 'reality' basado en 'El show de Truman'

La productora con sede en Tel Aviv Keshet está preparando un nuevo reality de televisión inspirado en El show de Truman valorado en más de 13 millones de euros. La compañía de producción y distribución de programas, que dirige además, el operador de televisión Keshet Broadcasting, podría lanzar el programa con el nombre provisional de 2025.

El principal encargado del desarrollo es Yoram Zak, director de la versión israelí de Gran Hermano. Además de Zak, el proyecto cuenta con el presentador del formato Endemol Shine, Erez Tal.

Según el portal de noticias especializado Deadline, se está construyendo una «ciudad de oro» completa en las afueras de Yavne, al sur de Tel Aviv, con su propio vecindario inspirado en el de la película del 1998 protagonizada por Jim Carrey.

Pese a que no se ha confirmado oficialmente la existencia del programa, medios estadounidenses afirman que se ha filtrado en medios locales un posible tráiler del reality show, que ya ha sido eliminado. En el avance, la productora señala que se construirá una ciudad «en la que todos comienzan en igualdad de condiciones. No importa de dónde vengan, qué hayan logrado […]. Cuando llegan a la ciudad, el juego comienza». El tráiler concluye diciendo que quien sea capaz de enfrentarse al reto llegará al final del programa y, quienes no lo sean, no tendrán lugar en la ciudad.