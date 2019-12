Las series que no te puedes perder en enero

Año nuevo, series nuevas. Las plataformas inician el 2020 con un buen arsenal de estrenos, entre los que destacan la revisión de 'Drácula' hecha por los creadores de 'Sherlock', el viaje espacial de Hugh Laurie en 'Avenue 5' y la ficción derivada de 'Stark Trek' centrada en el personaje del capitán Picard, además de esperados regresos como 'Sex education', 'El embarcadero' y 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'.

THE CAPTURE

2 de enero. Starzplay

'Thriller' de la BBC que ahonda en la idea de que la verdad es solo una cuestión de perspectiva. Una detective (Holliday Graninger) debe investigar el caso de Shaun Emery (Callum Turner), un soldado con una condena por asesinato que le fue revocada por falta de pruebas pero sobre el que ahora surgen nuevas dudas acerca de su inocencia, a lo 'Homeland'. En el reparto también figura Ron Perlman como un oficial del servicio de Inteligencia.

DRÁCULA

4 de enero. Netflix

Mark Gattis y Steven Moffat, que acertaron con su modernización del detective más famoso de todos los tiempos en 'Sherlock', resucitan a otro clásico literario en esta miniserie de tres episodios de 90 minutos coproducida con la BBC británica. La acción se traslada de la oscura Transilvania al no menos brumoso Londres victoriano de 1897, con el actor danés Claes Bang como el tétrico conde creado por Bram Stoker. Crucifijos, estacas y, cómo no, mucha sangre salpican la trama.

SWAMP THING (LA COSA DEL PANTANO)

7 de enero. TNT

La cadena recupera uno de los personajes de la factoría DC, creado en 1971 por Len Wein y Bernie Wrightson pero que vivió sus mejores años a mediados de los 80, cuando Alan Moore ('Watchmen', 'V de Vendetta') se convirtió en guionista de los cómics. La vida en una pequeña localidad de Luisiana (EEUU) se ve trastocada por los extraños fenómenos que envuelven a su pantano, que ha transformado a un científico (Andy Bean) en un ser poco común.

AJ AND THE QUEEN

10 de enero. Netflix

El anfitrión de 'RuPaul's Drag Race' estrena serie propia en Netflix, que protagoniza, escribe y produce (junto a Michael Patrick King, uno de los responsables de 'Sexo en Nueva York'). Con el alocado humor que le caracteriza, hace de una famosa 'drag queen' que tiene que volver a la carretera cuando su novio la deja sin blanca. Durante su 'road trip' en autocaravana por la América profunda deberá hacerse cargo de una pequeña de 11 años sin pelos en la lengua.

TREADSTONE

10 de enero. Amazon Prime Video

La franquicia Bourne creada por el escritor Robert Ludlum sigue dando buenos réditos, aunque ya no cuente con Matt Damon. De ella se deriva esta serie-precuela que explora el origen del programa encubierto de la CIA que utiliza la modificación del comportamiento humano para convertir a reclutas en asesinos casi sobrehumanos. Jeremy Irvine, Michael Gaston y Michelle Forbes encabezan el reparto. Carreras, persecuciones y peleas por doquier.

EL VISITANTE

13 de enero. HBO

Adaptación de otro de los 'best-sellers' de Stephen King que incide en la intriga psicológica. Por medio está la investigación del cruel asesinato de un niño, cuyo cuerpo ha aparecido mutilado en los bosques de Georgia. El detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), todavía afectado por la reciente muerte de su propio hijo, tiene que recurrir a las misteriosas habilidades de una investigadora privada (Cynthia Erivo) para tratar de explicar lo inexplicable. Las sospechas recaerán sobre el personaje que interpreta el actor Jason Bateman, que también ejerce como productor ejecutivo y dirige los dos primeros episodios.

EVIL

13 de enero. Syfy

Robert y Michelle King, el matrimonio detrás de 'The good wife' y 'The good fight', deja de lado los dramas judiciales para adentrarse en una historia de exorcismos, con unos personajes con ciertas reminiscencias a los Mulder y Scully de 'Expediente X' (por eso de la fe o la falta de ella en los fenómenos paranormales): una psicóloga forense que no cree en lo sobrenatural y un seminarista que trabaja para la Iglesia investigando posibles posesiones y milagros. La CBS ha renovado la serie para una segunda temporada.

AVENUE 5

20 de enero. HBO

Hugh Laurie, el irascible doctor House, cambia la medicina por el espacio en esta serie de Armando Iannucci, el creador de 'Veep'. Interpreta al capitán de 'Avenue 5', una nave espacial turística que recuerda a cualquier crucero de hoy en día y que sufre un desperfecto técnico durante un viaje, en un tiempo en el que el Sistema Solar se ha convertido en destino de vacaciones para los terrícolas ávidos de nuevas experiencias.

STAR TREK: PICARD

24 de enero. Amazon Prime Video

La franquicia 'Star Trek' sigue dando de sí, después de la nueva tanda de películas (además de la que prepara Tarantino) y la serie de Netflix 'Star Trek: Discovery'. Un casi octogenario Patrick Stewart vuelve a recuperar el papel del eficiente Jean-Luc Picard desde 'Star Trek: la nueva generación' para protagonizar este 'spin-off' de la famosa saga galáctica. El excapitán de la 'USS Enterprise-D' regresa de su retiro para ayudar a una joven, lo que le lleva a liderar de nuevo la tripulación de una nave de la Federación y a encontrarse con un viejo conocido: un cubo de Borg.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

SPINNING OUT. DÍA 1. Netflix. Estreno. Kaya Scodelario protagoniza esta serie sobre una patinadora de élite con un secreto.

MESÍAS. Día 1. Netflix. Estreno. Michelle Monaghan es una agente de la CIA que investiga la aparición de un misterioso hombre que dice ser el nuevo Mesías.

LOS LADRONES DEL BOSQUE. Día 2. Netflix. Estreno. Bandoleros en la Bélgica del siglo XVIII.

ANNE WITH AN E. Día 3. Netflix. Tercera y última temporada. Basada en 'Ana de las tejas verdes', la novela de Lucy Maud Montgomery.

SAFE HARBOUR. Día 6. Calle 13. Estreno. Miniserie sobre unos australianos que encuentran a unos refugiados en un barco.

BITTEN. Día 9. Syfy. Estreno. Las peripecias de una mujer lobo.

TITANES. Día 10. Netflix. Temporada 2. Vuelven los superhéroes adolescentes de DC.

SKAM ESPAÑA. Día 10. Movistar+. Temporada 3. Nuevos capítulos de la versión española de la serie noruega sobre cinco amigas que estudian en el instituto, ahora protagonizada por los personajes de Nora y Viri.

THE NEW POPE. Día 11. HBO. Temporada 2. Paolo Sorrentino continúa la trama de 'The Young Pope'. Con Pío XIII (Jude Law) en coma, llega un nuevo Papa, Juan Pablo III (John Malkovich).

PURE. Día 13. Cosmo. Temporada 2. La vida en una comunidad religiosa de los menonitas se ve trastocada por el narcotráfico.

BALTHAZAR. Día 14. Calle 13. Estreno. Una policía y un forense resuelven casos de asesinato.

LOS SALVAJES. Día 14. Movistar Seriesmanía. Estreno. 'Thriller' francés con tintes políticos y policiacos, que plantea un atentado contra el primer candidato de origen árabe a la presidencia de Francia.

GRACE AND FRANKIE. Día 15. Netflix. Temporada 6. Comedia en la que Jane Fonda y Lily Tomlin tienen que afrontar que sus maridos son ahora pareja.

PEQUEÑAS COINCIDENCIAS. Día 15. Amazon Prime Video. Temporada 2. Marta y Javi son ahora pareja, pero ¿formarán su ansiada familia?

EL EMBARCADERO. Día 17. Movistar+. Temporada 2. Alejandra (Verónica Sánchez) y Verónica (Irene Arcos), afectadas por el engaño de Óscar (Álvaro Morte), investigan qué hay detrás de su muerte.

SEX EDUCATION. Día 17. Netflix. Temporada 2. Otis y Maeve continúan con su lucrativo negocio de asesoramiento sexual.

CURB YOUR ENTHUSIASM. Día 20. HBO. Temporada 10. El regreso de la comedia de culto de Larry David.

SCHITTS CREEK. Día 22. Movistar Seriesmanía. Temporada 6 y última. Los Rose han llegado a su cénit y ahora solo quedan dos opciones: mantenerse en la cima o volver a caer.

LAS ESCALOFRIANTES AVENTURAS DE SABRINA. Día 24. Netflix. Temporada 3. El regreso de la bruja adolescente.

ROAD TRIP. Día 26. TNT. Estreno. 'Factual' que narra el viaje por EEUU de Nuria Roca y Esty Quesada, más conocida como 'Soy una Pringada'.

BABYLON BERLIN. Día 26. Movistar Seriesmanía. Temporada 3. Berlín, otoño de 1929. En pleno auge del cine sonoro en la industria cinematográfica alemana, Gereon Rath y Charlotte Ritter deben investigar el violento asesinato de una estrella de cine en pleno rodaje.

THE MAGICIANS. Día 28. Syfy. Temporada 5. La vida de los estudiantes de una facultad secreta de magia.

BOJACK HORSEMAN. Día 31. Netlix. Temporada 6 parte 2. El desenlace sobre la serie de animación protagonizada por un caballo.