Operación Triunfo 2020: el cordobés Hugo, nominado de rebote para abandonar la Academia

El cordobés Hugo Cobo vuelve a estar en la cuerda floja tras una nueva nominación para abandonar la Academia de Operación Triunfo.

En esta ocasión, no obstante, él no era uno de los candidatos en la terna de eliminados de la gala celebrada anoche. Sin embargo, una carambola provocó que finalmente no cruzara la pasarela. La favorita de la noche, Maialen, utilizó su inmunidad para salvar a Bruno, que sí era candidato a la expulsión, lo que provocó la nominación automática, y de rebote, de Hugo junto a sus compañeros Anajú, Gerard y Samantha.

Anajú fue salvada por sus compañeros y Samantha, quien tuvo que actuar sentada por una lesión de rodilla, recibió la salvación de los profesores de la Academia, quedando Gerard y Hugo como candidatos para abandonar la Academia.

Finalmente, los nominados de la #OTGala8 son Gèrard y Hugo ¡Ya puedes votar por tu favorito para salvarle! pic.twitter.com/UEym6vloEc — TVE (@tve_tve) March 9, 2020

Minutos antes de la nominación, el cordobés había defendido en el escenario 'Se acabó', de María Jiménez, en una versión musical más adaptada a su estilo, que aún así no convenció al jurado. "No tenías un gran reto vocal, pero ha habido momentos en los que has estado fuera de tempo. A las alturas que estamos del concurso en las que ya todo es muy sutil, te tenemos que proponer para abandonar la Academia", señaló Portu.

En la gala de anoche, dedicada íntegramente a la mujer con motivo del 8 de marzo, Jesús fue el séptimo expulsado de la edición 2020. El público decidirá si Hugo suma su destino al del también cordobés Rafa Romera, expulsado la semana pasada, o si continúa su trayectoria en el programa.

El veredicto, el próximo domingo a las 22.00 horas en TVE-1.