Nuevas series y películas en Netflix y otras plataformas de TV del 4 al 10 de noviembre

Comenzamos esta casi primera semana de noviembre con muchas ficciones adaptadas de películas o libros originales, e incluso clásicos infantiles.

Entre las series estrenos se destacan 'Atrapa a un ladrón', basada en la famosa película de Alfred Hitchcock, protagonizada por Cary Grant y Grace Kelly, llega en su versión adaptada de la mano de Javier Olivares, creador del 'El Ministerio del Tiempo' por medio de la plataforma de Amazon Prime Video.

Otra adaptación es la de 'Huevos verdes con jamón', la nueva serie animada de Netflix basada en el libro publicado en 1960 por Dr. Seuss, escritor y dibujante del conocido 'El Grinch'. Ellen DeGeneres es la productora ejecutiva de esta serie que se estrenará por Netflix.

En la misma línea 'La materia oscura', basada en la adaptación de la trilogía de Philip Pullman, una saga fantástica sobre una joven huérfana que descubre una red de niños robados. La encargada de su difusión será en este caso HBO.

Para los adelantados que ya estén pensando en el año que viene, vayan haciendo hueco para 'Hunters', protagonizada por Al Pacino a la caza de altos cargos nazis que están conspirando para crear un cuarto Reich en Estados Unidos.

Si de nuevas temporadas hablamos, HBO estrena la segunda entrega de 'Britannia', situada dos años después de que el General Aulo se estableciera en las tierras pobladas por los pictos y los caledonios.

'The End of the F***ing World', que a pesar de la controversia que generó en 2017, Netflix apuesta por una segunda temporada, sobre la relación entre James y Alyssa, un psicópata y una chica con mal carácter.

Si preferimos algo que nos haga reír un poco más, 'Capítulo 0' también nos trae una segunda temporada con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que volverán a parodiar el mundo del audiovisual.

Si de géneros hablamos, no podemos dejar de mencionar los documentales de la semana. 'El teatro Apollo' nos narra la historia del popular teatro de Nueva York que supo ser un símbolo de empoderamiento para la comunidad negra en Estados Unidos.

'Corleone: Mafia y Sangre' es una miniserie documental que en tan solo dos capítulos nos mostrará la historia de Salvatore Totò Riina, quién manejó los hilos de la mafia siciliana desde 1977 hasta 1994.

'One Child Nation' en cambio, pone la denuncia como eje en este relato que muestra a través de sus protagonistas, los abusos de los Derechos Humanos producto de polémica política del gobierno chino que sólo permitía tener a un hijo por cada familia.

Terminamos la recorrida por los géneros con una película estreno 2019 que nos adentra poco a poco en las próximas Navidades, 'Noches Blancas' otra de las adaptaciones de la semana, pero esta vez de la novela homónima de John Green, que narra la vida amorosa y las amistades de un grupo de adolescentes de Gracetown.

NUEVAS TEMPORADAS

'Britannia', Temporada 2

La serie que narra la invasión romana a la isla de Britania, poblada por los pictos o los caledonios ya tiene nueva entrega situada dos años después de que el General Aulo se estableciera en las tierras.

Los nuevos capítulos se centran en la aparición de un poderoso enemigo tanto para los celtas como para los romanos, 'El hombre muerto'.

Se puede ver a partir del 7 de noviembre en HBO.

'The End of the F***ing World', Temporada 2

Una de las series que más controversia generó en 2017, vuelve con su segunda temporada. Recordemos que el argumento se apoya en la relación entre James y Alyssa, un psicópata y una chica con mal carácter.

Hacia el final de la primera entrega, hemos visto como se abría la posibilidad de que James muriera, pero no sabemos si esto es así, ni siquiera si las cenizas que están en la urna son de él. ¿Qué hará Alyssa con toda esta situación?

Lo sabremos a partir del 5 de noviembre cuando se estrene en Netflix.

'Capítulo 0', Temporada 2

El humor está en el aire y lo tren de vuelta Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Con su estilo costumbrista y surrealista volverán a parodiar diversos géneros audiovisuales como los documentales o las telenovelas.

Además, fieles a estas fechas, también tendremos un capítulo especial dedicado a la Navidad durante el mes de diciembre.

La segunda temporada de esta serie que promete risas se estrena el 5 de noviembre por Movistar+.

SERIES ESTRENO

'Atrapa a un ladrón'

Basada en la famosa película de Alfred Hitchcock, protagonizada por aquel entonces por Cary Grant y Grace Kelly y que llega a nuestros días en su versión adaptada, de la mano de Javier Olivares, creador del 'El Ministerio del Tiempo'.

La serie comienza en 2009, cuando Juan Robles, ladrón de guante blanco, roba en Buenos Aires un cuadro por valor de 4 millones de dólares. Nueve años después, en Barcelona, se casa con la inspectora de policía Lola Garay quién desconoces que su reciente marido es nada más y nada menos que un ladrón conocido como 'El Gato'.

La trama se pone interesante cuando este antiguo ladrón rehabilitado, intenta averiguar el nombre de un extraño impostor que roba con su nombre.

La ficción de Paramount Network España y Viacom International Studios en colaboración con Argentina se estrena el 8 de noviembre por Amazon Prime Video.

'Huevos verdes con jamón'

No se trata de la comida favorita del Grinch, pero algo de relación tiene. La nueva serie animada de Netflix basada en el libro homónimo publicado en 1960 por Dr. Seuss, escritor y dibujante de libros infantiles autor de 'Lorax'y 'El Grinch'.

El libro infantil pensado para lectores principiantes es uno de los más vendidos en Estados Unidos y tiene la particularidad de utilizar solo cincuenta palabras.

Ellen DeGeneres es la productora ejecutiva de esta serie que cuenta con las voces de Adam Devine, Diane Keaton, Michael Douglas, Ilana Glazer, Eddie Izzard, y Jeffrey Wright, entre otros.

Se estrena el 8 de noviembre en Netflix.

'La materia oscura'

Basada en la adaptación de la trilogía de Philip Pullman, promete gustar a todos los públicos fanáticos de sagas fantásticas. Entre sus protagonistas están James McAvoy (Las crónicas de Narnia) y Ruth Wilson (Anna Karenina).

Tras la desaparición de su amigo, una joven huérfana descubre una red de niños robados. En este mundo de fantasía con referencias a la religión y a la física cuántica, esta niña tratará de luchar contra esa red, acompañada por un leal oso como amigo.

Se estrena el 4 de noviembre en HBO.

'Hunters'

Producida por Jordan Peele y protagonizada por Al Pacino, llegará en 2020 a Amazon Prime Video y mientras tanto tenemos tráiler para ver 'de qué va la cosa'.

Los cazadores ('Hunters') sigue a una banda de cazadores de nazis que viven en el Nueva York de 1977. Han descubierto que cientos de altos cargos nazis están viviendo entre nosotros y conspirando para crear un cuarto Reich en Estados Unidos.

El ecléctico equipo de cazadores emprenden en una sangrienta búsqueda para llevar a los nazis ante la justicia y frustrar sus nuevos planes genocidas.

DOCUMENTALES

'El teatro Apollo'

Más que un teatro, supo ser un trampolín para figuras como Billie Holiday, James Brown o Lauryn Hill.

El documental que pronto se estrena en HBO, narra la historia del popular teatro de Nueva York que supo ser un símbolo de empoderamiento para la comunidad negra en Estados Unidos.

Narra como un club burlesco fundado en 1914 se transformó en testigo de una revolución sociocultural al mismo tiempo que ofrecía refugio a los artistas negros que desafiaban la opresión racial de entonces.

Se estrena el 7 de noviembre en HBO.

'Corleone: Mafia y Sangre'

Una miniserie documental que en tan solo dos capítulos nos mostrará la historia de Salvatore Totò Riina, quién manejó los hilos de la mafia siciliana desde 1977 hasta 1994.

Basada en el testimonio de sus propios hombres y de quienes lucharon contra ellos, la miniserie busca desmitificar a la mafia siciliana, reconstruye el ascenso y la caída de su antiguo capo y muestra a los propios criminales explicando la Cosa Nostra y el poder que ejercía desde el pueblo siciliano de Corleone.

Se externa el 3 de noviembre por Movistar +.

'One Child Nation'

Como una forma de denunciar los abusos de los Derechos Humanos que se producen en China, la directora Nanfu Wang a través de este documental busca enfrentarse una vez más a las autoridades de su país, como lo hiciera por entonces con el documental "Hooligan Sparrow".

En 'One Child Nation' pone de manifiesto la polémica política del gobierno chino que sólo permitía tener a un hijo por cada familia. Wang descubre, mediante los testimonios de periodistas, activistas y familiares que han sufrido estos abusos, una complicada trama en que encubre un gigantesco negocio de esterilización, numerosos casos de abandono infantil e incluso raptos y secuestros aparentemente orquestados por el propio gobierno.

Se estrena el 8 de noviembre en Amazon Prime Video.

PELÍCULAS

'Noches Blancas'

Navidad y el amor es una apuesta segura y Netflix lo sabe, por eso esta semana estrena esta historia adaptada de la novela homónima de John Green.

Una gran nevada trastocará la vida amorosa y las amistades de un grupo de alumnos de bachillerato del pequeño pueblo de Gracetown. Una camarera con problemas de amor, un chico enamorado de su mejor amiga y una chica que conoce a lo que puede ser el amor de su vida cuando el tren que le llevaba a su casa se queda atascado por la nieve.

Preparen las palomitas porque su estreno esta previsto para el 8 de noviembre.

Otros estrenos televisivos para apuntar:

Amazon Prime Video

'The Big Bang Theory' (Series Completa), 1 de noviembre

'Tom Clancy's Jack Ryan' (Temporada 2), 1 de noviembre

HBO

'Dragones: Defensores de Berk' (Temporada 2 – Infantil), 1 de noviembre

'La abeja Maya' (Infantil), 1 de noviembre

La brújula dorada, 1 de noviembre

'Niños grande's', 1 de noviembre

'Niños grandes 2', 1 de noviembre

'Sexo en Nueva York - la película', 1 de noviembre

'Sky Captain y el mundo del mañana', 1 de noviembre

'Un puente hacia Terabithia', 1 de noviembre

'Bakugan' (Temporada 1, Infantil), 8 de noviembre

'Black Hawk derribado', 8 de noviembre

'Deep' , 8 de noviembre

'Grizzy y los Lemmings' (Temporada 1, Infantil), 8 de noviembre

Movistar +

'Cómo entrenar a tu dragón 3' , 1 de noviembre

'El mundo según Radiohead' (Documental), 1 de noviembre

'John G. Avildsen: El gran desconocido' (Documental), 7 de noviembre

'Perdiendo el este', 8 de noviembre

'Cementerio de animales', 9 de noviembre

'Identidad borrada', 10 de noviembre

Netflix

'American Son', 1 de noviembre

'Atípico' (Temporada 3), 1 de noviembre

'Drive', 1 de noviembre

'El hombre sin gravedad', 1 noviembre

'Fire in Paradise' (Documental), 1 de noviembre

'Gotham' (Temporada 5), 1 de noviembre.

'Hache' (Serie), 1 de noviembre

'Hello Ninja', 1 de noviembre

'Holiday in the Wild', 1 de noviembre

'Matrix', 1 de noviembre

'Queer Eye' (Temporada 5), 1 de noviembre

'The King', 1 de noviembre

'Safari por Navidad', 1 noviembre

'Somos la ola' (Series), 1 de noviembre

'Lo nunca visto', 2 de noviembre

'El aviso', 3 de noviembre

'The Devil Next Door' (Documental), 4 de noviembre

'Seth Meyers: Lobby Baby' (Documental), 5 de noviembre

'Seth Meyers: Lobby Baby' (Serie), 5 de noviembre

'She-Ra y las princesas del poder' (Temporada 4, Infantil), 5 de noviembre

'Greenleaf' (Temporada 4), 6 de noviembre

'Busted!' (Temporada 2), 8 de noviembre

'Let it Snow', 8 de noviembre

'Paradise Beach', 8 de noviembre

'Little Things' (Temporada 3), 9 de noviembre

'Patriota no deseado con Jasan Minjaj' (Serie), 10 de noviembre

PLATAFORMAS Y PRECIOS

Amazon Prime Video: 1 mes de prueba. 3 por mes.

Movistar +: 1 mes de prueba. Oferta de 14,9 por mes durante 12 meses.

Netflix: 7 días de prueba. Desde 7,99 por mes.

HBO: 1 mes de prueba. 7,99 por mes.