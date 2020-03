Las nuevas series que no te puedes perder en abril

Con la gente sin poder salir a la calle por la crisis del coronavirus, los estrenos de las plataformas pueden ser un gran alivio para rellenar las horas de confinamiento, a los que el teletrabajo y los niños en casa se lo permitan. Abril viene cargado, además, de grandes apuestas, como los estrenos de 'Run', la nueva serie de la premiadísima Phoebe Waller-Bridge; 'Mrs. America', con la espléndida Cate Blanchett, y 'La línea invisible', con un viaje a los orígenes de ETA. Los regresos también vienen potentes, sobre todo en Netflix, con títulos de culto como la cuarta temporada de 'La casa de papel', la segunda de 'After life' y la tercera y definitiva de 'La casa de las flores'. Sin olvidar los esperadísimos nuevos episodios de las siempre inspiradas 'Killing Eve' en HBO y de 'The good fight' en Movistar+.

1. TALES FROM THE LOOP

Día 3. Amazon Prime Video

Las ilustraciones del autor sueco Simon Stålenhag (que presenta escenas de la vida cotidiana salpicadas de elementos de ciencia ficción) son la base de esta nueva serie que tiene como 'showrunner' a Nathaniel Halpern, uno de los creadores de 'Legión'. Es una nueva historia distópica ambientada en unos años 80 alternativos, con toques a lo 'Stranger things' (sí, también hay niños), en los que sofisticadas máquinas y seres humanos conviven gracias a 'The Loop', una máquina construida para desentrañar los misterios del universo. Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Duncan Joiner y Jonathan Pryce encabezan el reparto.

2. PURE

Día 7. Filmin

Comedia británica que se sale de lo común y hace un interesante acercamiento a los Trastornos Obsesivos Compulsivos (TOC), aquí relacionados con el sexo. La protagonista es Marnie, una chica con una mente XXX que no puede dejar de imaginarse a la gente desnuda o manteniendo relaciones íntimas: desde desconocidos y amigos... ¡a sus propios padres! Cuando cambia su pequeño pueblo por la bulliciosa Londres, se da cuenta de que no es la única que se siente realmente perdida.

3. LA LÍNEA INVISIBLE

Día 8. Movistar

Mariano Barroso ('El día de mañana') dirige esta miniserie de seis episodios que retrocede hasta los orígenes de ETA. El 7 de junio de 1968, Txabi Etxebarrieta (Àlex Monner) cruzaba 'la línea invisible' al matar a la primera víctima mortal de la banda terrorista, el guardia civil gallego José Antonio Pardines (Xoán Fórneas). Pocas horas después, el propio Txabi era abatido por el cuerpo. Sus compañeros (Anna Castillo, Patrick Criado, Joan Amargós) decidirán vengar su muerte acabando con la vida del inspector Melitón Manzanas (Antonio de la Torre), un suceso que desencadenaría varias décadas teñidas de sangre. Movistar ofrecerá los dos primeros capítulos en 'streaming' abiertos a todo el público.

4. RUN

Día 13. HBO

La creadora de 'Fleabag', Phoebe Waller-Bridge, y su colaboradora habitual Vicky Jones están detrás de esta serie que combina la comedia romántica con el 'thriller'. Protagonizada por la ganadora del Emmy Merritt Wever ('Creedme') y Domhnall Gleeson ('Black Mirror', 'Catastrophe'), sigue a una pareja que fueron novios en la universidad y que tienen que cumplir el pacto que hicieron 17 años atrás: si alguno de ellos enviaba un mensaje de texto con la palabra 'corre', dejarían todo lo que estuvieran haciendo y se reunirían en la estación Grand Central para viajar juntos por América. A ver si la mezcla de géneros es tan resultona como la que Waller-Bridge consiguió con 'Killing Eve'.

5. DESDE OTRO LUGAR

Día 13. AMC

Jason Segel ('Cómo conocí a vuestra madre') produce y protagoniza esta serie de 10 episodios en la que cuenta también con Sally Field ('Maniac'), Oscar Richard E. Grant ('¿Podrás perdonarme algún día?'), André Benjamin ('American crime') y la actriz trans Eve Lindley ('Mr. Robot'). Los destinos de cuatro personajes solitarios se cruzarán al tropezar con un misterioso juego de inmersión camuflado en la vida cotidiana y aceptar los retos que les llegan desde ese 'otro lugar' del título.

6. MRS. AMERICA

Día 15. HBO

La oscarizada Cate Blanchett se convierte en la polémica activista Phyllis Schafly, azote del feminismo y una de las más importantes oponentes a la enmienda de igualdad de derechos (Equal Rights Amendment) en esta miniserie de nueve episodios ambientada en los años 70. "No estoy en contra de las mujeres. No estoy en contra de las mujeres que trabajan fuera de casa. Estoy en contra del movimiento de liberación de la mujer", pronuncia la protagonista en uno de sus discursos más recordados. En el reparto, capitaneado por féminas, figuran nombres como Rose Byrne como la escritora Gloria Steinem y némesis de Schafly; Margo Martindale, Uzo Aduba, Elizabeth Banks y Tracey Ullman. Una ficción para recordar lo difícil que lo tuvo el feminismo en décadas no tan lejanas.

7. VIS A VIS: EL OASIS

Día 20. Fox

'Spin-off' de la aclamada serie carcelaria, que recupera a sus dos protagonistas, Maca (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri), ahora aliadas y dispuestas a dar su último gran atraco. Junto a Goya (Itziar Castro); Triana (Claudia Riera), su novia 'millennial' experta en tecnología; La Flaca (Isabel Naveira), exalférez, y Mónica Ramala (Lisi Linder), hijastra de un importante narco mexicano, pondrán en jaque a Ramala (David Ostrosky), que se dispone a casar a su hija Kati (Alma Itzel) en una boda que promete dar muchos sobresaltos. Alba Flores recupera también el personaje de la visceral Saray.

8. DEFENDING JACOB

Día 24. Apple+

Basada en la novela homónima de William Landry, esta serie de ocho episodios presenta el dilema moral que vive el fiscal del distrito de una pequeña ciudad de Massachusetts, interpretado por Chris Evans, conocido por haber sido el Capitán América en la gran pantalla. Su hijo (Jaeden Martell), de 14 años, ha sido acusado del asesinato de uno de sus compañeros de clase, y se debate entre su deber de defender la justicia y su natural instinto paternal de proteger al chico. Su sufrida esposa está interpretada por Michelle Dockery, la estirada lady Mary de 'Dowtown Abbey'.

9. PENNY DREADFUL. CITY OF ANGELS

Día 27. Movistar Series

Secuela de la famosa serie de terror, también escrita y producida por John Logan. La acción pasa del oscuro Londres victoriano de su predecesora a la luminosa Los Ángeles de 1938, marcada por las tensiones sociales y el glamur de la edad de oro de Hollywood. A raíz de un macabro asesinato, el detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) y su compañero Lewis Michener (Nathan Lane) se ven envueltos en una peligrosa investigación que navega por la compleja historia de la ciudad. A medida que profundizan en un caso que mezcla el folclore, las profecías y el culto a la muerte y al diablo, los agentes descubren que se están enfrentando a fuerzas sobrenaturales muy poderosas. Paco Cabezas repite como director de varios episodios.

10. LA INNEGABLE VERDAD (I KNOW THIS MUCH IS TRUE)

Día 28. HBO

Mark Ruffalo por partida doble. El actor da vida a dos hermanos gemelos idénticos en una historia en la que la traición, el sacrificio y el perdón están a la orden del día. Dominick Birdsey, un hombre de mediana edad, narra su problemática relación con su hermano gemelo, Thomas, paranoico y esquizofrénico, y su esfuerzo por sacarlo de un asilo. Mientras, remerora su infancia y juventud juntos. Dirigida por Derek Cianfrance, la serie está basada en la novela homónima escrita por Wally Lamb.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

AUGA SECA. Día 1. HBO. Nueva serie. Drama policial gallego-portugués ambientado en el universo del tráfico de armas y sus conexiones con el mundo empresarial.

COMMUNITY. Día 1. Netflix. Estreno. Inspirada comedia de la cadena estadounidense NBC centrada en un grupo de estudio que asiste al Greendale Community College de Colorado.

EL MINISTERIO DEL TIEMPO. Día 1. HBO. Temporadas 1 a 3. Los 34 capítulos de las tres primeras temporadas de la exitosa serie para ponerse al día antes del inminente estreno de la siguiente entrega.

MR. MERCEDES. Día 1. AXN. Temporada 3 (última). Basada en la trilogía de Stephen King que cuenta con el detective Bill Hodges como protagonista. Dirigida por Jack Bender ('La cúpula', 'Perdidos'), está adaptada para la televisión por el productor ejecutivo David E. Kelley ('El abogado', 'Big little lies').

LA CASA DE PAPEL. Día 3. Netflix. Temporada 4. La banda de los chicos del mono rojo y la máscara de Dalí atraviesa uno de sus momentos más duros: El Profesor da por hecho que Lisboa ha sido ejecutada, Río y Tokio han volado un tanque y Nairobi se debate entre la vida y la muerte. Además, la aparición de un enemigo entre sus filas pondrá el atraco en grave peligro.

HOME BEFORE DARK. Día 3. Apple+. Estreno. Drama basado en la historia real de la pequeña Hilde Lysiak, que muestra las investigaciones de una niña de 11 años que se muda de Brooklyn a la localidad de nacimiento de su padre, donde emprenderá una carrera como precoz reportera e investigará un crimen.

SIREN. Día 3. HBO. Temporada 3. Una nueva y peligrosa sirena llega a Bristol Cove, desafiando el liderazgo de Ryn.

FUTURE MAN. Día 4. HBO. Temporada 3. Última temporada de la serie protagonizada por un chico experto en videojuegos que descubre que debe viajar en el tiempo y salvar el mundo de una invasión extraterrestre.

FEAR THE WALKING DEAD. Día 5. Amazon Prime Video. Temporada 5. Amazon recupera los episodios de la quinta entrega de este 'spin-off' de 'The walking dead'.

CRIMEN Y DESAPARICIÓN EN ATLANTA: LOS NIÑOS PERDIDOS. Día 6. HBO. Serie documental que recuerda las desapariciones y asesinatos de 30 niños y jóvenes afroamericanos en Atlanta, entre 1979 y 1981.

THE GOOD FIGHT. Día 9. Movistar Series. Temporada 4. Después de perder a su mayor cliente, Chumhum, el bufete Reddick Boseman & Lockhart se ve forzado a aceptar la oferta de una enorme firma multinacional, STR Laurie, con lo que perderán su preciada independencia. Los 'zascas' a Trump, sello de la serie, están garantizados.

INSECURE. Día 13. HBO. Temporada 4. Mientras Issa se arriesga con un trabajo por cuenta propia con el que se siente realizada, Tiffany reclama su vida social a pesar de tener un bebé.

THIS CLOSE. Día 13. Sundance TV. Temporada 2. Comedia escrita y protagonizada por Shoshannah Stern y Josh Feldman, ambos sordos.

SANDITON. Día 14. Cosmo. Estreno. Drama histórico de ocho capítulos de la BBC británica, basado en una obra inacabada de Jane Austen, autora de novelas como 'Orgullo y prejuicio' y 'Sentido y sensibilidad'. Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, cuenta la transformación de un tranquilo pueblo de pescadores en un balneario de moda, a través de los ojos de una joven y enérgica heroína.

ENDEAVOUR. Día 14. Filmin. Temporada 7. El detective Endeavour Morse (Shaun Evans) regresa con tres nuevos episodios ambientados en la primera mitad de la década de los años 70.

LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS. Día 15. HBO. Temporada 2. Comedia sobre unos particulares vampiros que comparten piso en Nueva York.

VIKINGOS. Día 15. Amazon Prime Video. Temporada 6. Más aventuras de los guerreros del norte.

#BLACKAF. Día 17. Netflix. Comedia cien por cien afroamericana de Kenya Barris, el creador de 'Black-ish'.

BOSCH. Día 17. Amazon Prime Video. Temporada 6. El detective Hieronymus 'Harry' Bosch vuelve para salvar a los habitantes de Los Ángeles de unos terroristas que han robado material radiactivo.

THE MIDNIGHT GOSPEL. Día 20. Netflix. Estreno. Nueva serie de animación de Pendleton Ward, creador de la ya mítica 'Hora de aventuras'.

VAGRANT QUEEN. Día 21. Syfy. Estreno. Elida (Adriyan Rae), una mujer luchadora que se gana la vida limpiando los rincones más oscuros de la galaxia, es realmente la legítima heredera al trono y, por tanto, un estorbo para el Gobierno de La República, que anda tras sus pasos.

EDEN. Día 21. Filmin. Estreno. Dominik Moll ('Harry, un amigo que os quiere') escribe y dirige esta miniserie que aborda la crisis migratoria de Europa desde distintos puntos de vista: desde el mundo que se esconde tras la Comisión Europea de Bruselas hasta el sector de la seguridad, pasando por el día a día de los refugiados que llegan a Europa y la reacción de la sociedad hacia ellos.

NOS4A2. Día 21. Amazon Prime Video. Estreno de la serie que ya emitió AMC. Zachary Quinto interpreta a Charlie Manx, un seductor inmortal que se alimenta de las almas de los niños.

LA CASA DE LAS FLORES. Día 23. Netflix. Temporada 3 (última). La alocada familia De la Mora regresa con unos episodios que recurrirán a los 'flash-backs' a los años 70 para mostrar los inicios de la florería.

NON MENTIRE. Día 23. Sundance TV. Estreno. Miniserie italiana que versiona la británica 'Liar'. Después de una cita, una mujer acusa a un hombre de violación. Ella está segura de decir la verdad y él también. ¿Quién miente?

WE'RE HERE. Día 24. HBO. Estreno. Serie sin guion, de seis partes, que recluta a habitantes de pequeños pueblos de EEUU para participar en un espectáculo de 'drags queens'. Con Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara y Shangela Laquifa Wadley.

AFTER LIFE. Día 24. Netflix. Temporada 3. Ricky Gervais vuelve a desplegar todo su humor negro en esta serie en la que interpreta a un hombre devastado por la muerte de su mujer. Después de esquivar la idea del suicidio, sigue sin cortarse un pelo a la hora de opinar sobre todos los que le rodean.

KILLING EVE. Día 27. HBO. Temporada 3. Una nueva muerte vuelve a unir a Villanelle y Eve, cuyos destinos parecía que se habían separado definitivamente en el final de la anterior entrega. Entre otros rincones, la asesina viajará esta temporada a Barcelona, donde se han rodado algunas escenas de la serie.

SPIDES. Día 27. Syfy. Estreno. 'Thriller' alemán ambientado en Berlín. Una joven despierta de un coma sin recordar nada de su vida anterior. Solo se sabe que ha consumido una droga misteriosa, la misma que ha provocado docenas de casos de adolescentes desaparecidos.

THE BAY. Día 28. Filmin. Estreno. 'Thriller' criminal británico al estilo de 'Broadchurch'. Una detective investiga la desaparición de dos hermanos gemelos.

SUMMERTIME. Día 29. Netflix. Estreno. Serie italiana basada en la novela de Federico Moccia 'A tres metros sobre el cielo', historia que ya fue llevada a la gran pantalla con Mario Casas y María Valverde como protagonistas. Contra todo pronóstico, dos jóvenes que provienen de mundos totalmente distintos acaban enamorándose.

PASILLOS DE HOSPITAL. Día 29. Netflix. Estreno. Un 'Urgencias' a la coreana.