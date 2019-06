Muere Chicho Ibáñez Serrador

La televisión española pierde a uno de sus referente más importantes. Chicho Ibáñez Serrador, el creador de algunos de los programas más destacados de nuestro país, ha fallecido este viernes en Madrid, según ha informado la cuenta oficial de TVE en Twitter. Ibáñez Serrador había sido ingresado de urgencia en un hospital tras sufrir una infección de orina.

A sus 83 años, el director del mítico Un, dos, tres, uno de los espacios de entretenimiento más vistos de la televisión en España, padecía una enfermedad degenerativa que le obligaba a estar en una silla de ruedas desde hace varios años.

Nacido en Uruguay, Ibáñez Serrador ha sido el creador, director y realizador de numerosos formatos de entretenimiento y de ficción en nuestro país. Además del Un, dos, tres, el creativo dió vida a programas y obras audiovisuales tan recordados por los españoles como Hablemos de sexo, Waku, Waku e Historias para no dormir, entre otros muchos.

Chicho, último Goya de honor

A lo largo de su vida, Ibáñez Serrador también recibió muchos galardones y reconocimientos profesionales como el Premio Nacional de Televisión en el año 2010. El pasado mes de enero, el cineasta también recibió el Premio Goya de Honor en un acto privado que la Academia de Cine celebró en el Teatro Real de Madrid antes de la gala celebrada el pasado 2 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES). En dicho evento, el cineasta aseguró que se le han quedado proyectos en el tintero, aunque se sintió muy orgulloso de sí mismo: “por no darme por vencido y no haber bajado la cabeza por cansancio”.

El cineasta recibió el premio de manos de Juan Antonio Bayona, que asegura: "Lo que hizo para televisión está lleno de cine, me alucina ahora que he revisado su lenguaje". "Es emocionante ver que lo que has hecho ha servido de escalón para los demás", añadió el premiado, que tuvo un especial recuerdo hacia sus padres en la recogida del galardón.