María Jesús Ruiz, ganadora de la primera edición de 'GH DÚO'

La primera edición de 'GH DÚO' ya tiene ganadora. Después de 14 semanas de convivencia, María Jesús Ruiz se alzó con la victoria en el reality de Telecinco, imponiéndose a Kiko Rivera después de conseguir el respaldo mayoritario de la audiencia durante la gran final celebrada este jueves.

¡Así lo habéis decidido! ☺️ ¡María Jesús se convierte en la GANADORA de la primera edición de 'GH DÚO' 😍 ¡¡¡Enhorabuena!!! 🎉🥳 #GHDÚOFinal2 pic.twitter.com/a9KyOOelRP — Gran Hermano (@ghoficial) 11 de abril de 2019

Durante esta gran final, María Jesús Ruiz se reencontró con su madre e hizo frente algunos polémicos episodíos de su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra como su relación con Antonio Tejado, con el que no quiso dirigirle la palabra durante toda la noche: "No voy a mediar ni una palabra con este señor (Antonio Tejado). No voy a entrar en una batalla campal como quiere".