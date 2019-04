«La mejor terapia que puedo tener es 'La voz'»

Hasta la semana pasada tocaba en el metro y dentro de unos meses se codeará con las grandes estrellas en el Starlite de Marbella. Andrés Martín, madrileño de 22 años, ha cumplido su sueño: ganar el concurso La voz, en el que, tras emocionar gala tras gala con su voz y una sensibilidad que no logró asfixiar el bullying sufrido, se ha hecho con la victoria del talent de Antena 3.

–Del metro al Starlite de Marbella. ¿Se sigue pellizcando?

–Hasta que me llamen para decirme «te recogemos a tal hora y nos vamos a Marbella» no me lo voy a creer. Es un salto enorme. Yo encima, que proceso muy lento, aún necesito un tiempo para asimilarlo.

–Menuda la que liaron su ‘coach’ Pablo López y usted yendo a cantar al metro.

–Es que no sabíamos cómo hacer promoción. Queríamos hacerlo todo de una forma natural y a favor de la música. No queríamos, que no se malentienda, mendigar. Lo hablamos Pablo y yo en una llamada. ¿Por dónde tiramos? Y yo le dije, vamos a seguir el camino que estamos llevando: haciendo música y a ver qué pasa. Decidimos no publicar el número ninguno de los dos en las redes sociales y ha sido todo a través de la música.

–Y la reacción de la gente fue brutal.

–Fue increíble, porque viendo el directo de Instagram, mucha gente que vivía cerca salió de su casa para encontrar el vagón donde estábamos. Dos chicas tuvieron suerte y lo cogieron a tiempo. Entraban con una cara… Fue superbonito. Una fue supergraciosa. Delante de todos dijo, ni corta ni perezosa: «Yo me he quedado a medias de depilar, pero tenía que venir». (ríe).

–Cómo hizo llorar a Pablo. Y cómo lo hacían sus padres, que habrán sufrido el ‘bullying’ del que fue víctima y la consiguiente depresión. Verle ahora tan feliz…

–Sí, aparte es curioso, cuando una persona pasa una época así y tiene la familia cerca, tiende a cargarlo con ella de forma negativa. Hubo un periodo en el que la relación con ellos no estaba muy bien y, a raíz de todo esto, ha sido un cambio 360 a nivel de persona. He vuelto a conectar muchísimo con mis padres y están hiperorgullosos.

–¿‘La voz’ ha sido una terapia?

–Lo puedo asegurar. La mejor que he podido tener en este momento.

–Los ‘coaches’ también han contribuido. No le veo en un ‘Got talent’ con un Risto que le dijera: “¡Niño, vuélvete al metro!”.

–(Ríe). Igual me atrevería a ir, pero siendo como soy de sensible, no sé cómo lo llevaría.