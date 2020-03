Paula Usero: "Hemos rescatado la esencia de cada una"

Paula Usero (Valencia, 1991) vuelve a dar vida a Luisita (Amar es para siempre) en los 6 episodios de 8 minutos de #Luimelia en Atresplayer Premium.

–¿Cómo recibió la propuesta? Aunque no les sorprendería, visto el éxito que ha tenido ‘fenómeno #Luimelia’.

–Nos dijeron que había un 50% de posibilidades de que saliera muy bien y un 50% de que no gustara nada. Cuando fue casi el 100%, flipamos con el resultado.

–Las redes sociales se han vuelto locas con estos personajes.

–Sí, el seguimiento es brutal. Nos llegan mensajes y cartas desde Japón, Taiwán, de países de Suramérica… Es una verdadera locura.

–¿Y qué les dicen?

–Mucha gente se identifica con esta historia de amor entre mujeres. Dicen que se sientan en el sofá cada tarde a ver Amar es para siempre, porque es costumbre familiar, y que se sienten identificadas con nosotras. En mi caso, con Luisita. Porque tienen el mismo conflicto y les das las herramientas para hablar con sus familias y contarles que les está pasando precisamente eso.

–¿Gente joven, quizá?

–Y también gente más adulta que nos dicen que llevan toda la vida intentando contarles a sus padres que son así. Y como entras cada día en sus casas, lo comparten con ellos. Le ponen palabras a esos sentimientos que no se atrevían a mostrar para no defraudarles.

–‘#Luimelia’ discurre en otro contexto diferente al de ‘Amar…’

–Sí. La serie está totalmente sacada de contexto. No tienen nada que ver con Luisita y Amelia. Somos las mismas actrices, los mismos personajes, pero en otro contexto histórico, social, político... Visten distinto, no se conocen, están en el 2020… Es bonito, porque se cuenta desde cero. Y no hay nada que tenga que ver como referencia de lugar.

–¿Su personalidad es la misma?

Hemos intentado rescatar la esencia de cada una. Pero su comportamiento es distinto. La protagonista de #Luimelia es parecida a la Luisita de 1977 en Amar… pero no es la misma.