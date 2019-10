Helen Mirren: "No creo en hombres y mujeres, todos estamos en un punto intermedio"

La actriz ganadora del Oscar Helen Mirren tiene la agenda a rebosar esta semana. Si el domingo causó furor con su desfile para L'Oréal en la Semana de la Moda de París, donde 'literalmente' levitó sobre la pasarela, este jueves estrena en la cadena Sky 'Catalina la Grande', una miniserie sobre las conspiraciones políticas, la lujuria y el poder en la Rusia Imperial de 1762. La mujer que dio vida a Isabel II en la película 'The queen' vuelve a reinar en la gran pantalla, y fuera de ella, donde no pierde ocasión para reivindicar el poder de las mujeres, en especial de la generación más joven, las del #MeToo que han decidido pasar a la acción y "tomar el control de su destino" y "se niegan a aceptar la desigualdad". Además, avisa, no cree que exista la "sexualidad binaria", y defiende que a menudo las líneas entre hombres y mujeres a menudo "son borrosas".

La también ganadora de un Bafta, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores, una dama grande de la interpretación, ha hecho estas declaración de principios en una entrevista con la revista británica 'Radio Times', que se ha publicado este martes.

"¿Por qué sucedió #MeToo? Algo se rompió", asevera la intérprete londinense de 74 años, con más de cinco décadas sobre los escenarios y una larga trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres. Por eso, subraya que le encanta que "una generación joven de mujeres simplemente no acepten las desigualdades".

"Veo a mujeres jóvenes a mi alrededor tomar el control de su propio destino. Escribir sus propias obras, crear sus propios grupos de teatro o hacer sus propias películas; es hermoso ver que es posible y que pueden hacerlo", prosigue.

Asegura la veterana intérprete que recuerda que tenía 13 años cuando notó por primera vez la desigualdad entre hombres y mujeres, y explica también que si bien ha disfrutado de todas sus relaciones anteriores con hombres, siente que estos son en gran parte responsables de la "destrucción causada en el mundo". Ojo, también matiza que "las mujeres son a menudo muy cómplices en eso".

"NO EXISTEN HOMBRES Y MUJERES"

Durante la misma charla, Mirren también ha revelado que no cree en la "sexualidad binaria", que "no existen hombres y mujeres". "Hace mucho tiempo llegué a la conclusión de que todos estamos en algún punto intermedio". A su parecer, la mayoría de los actores y actrices tienen características masculinas y femeninas. De ella misma, opina, que tiene "un lado masculino muy fuerte", por ejemplo, confiesa que odia hablar de sus sentimientos o ir al médico, y, de igual manera, se considera una magnífica lectora de mapas, "muchas cualidades que la gente diría son masculinas". Por todo eso, agradece, trabajar en el mundo de la actuación y el drama, para expresar esas dos vertientes, si bien ella ciertamente se ve "como una mujer".

Como una mujer que no solo transmite prestancia ante la cámara y glamur sobre la alfombra roja, sino como una verdadera modelo de pasarela, que este domingo cautivó al 'front row' del desfile de L'Oréal, en el que también participaron otras vips como Andie Mcdowell, Camila Cabello, Eva Longoria o Doutzen Kroes.

Con un vaporoso vestido largo de flores en blanco y negro, con mangas de farol y sin zapatos, Mirren se puso a bailar y saltar sobre la pasarela de la Casa de la Moneda de París. Fue como si volara a unos centímetros del suelo, luciendo orgullosa su preciosa melena nívea y una impecable pedicura en sus pies descalzos.

En primera fila, la observaban con anteción Jean-Victor Meyers -hijo de la heredera del imperio L'Oréal, François Bettencourt-Meyers-, y la supermodelo Naomi Campbell.