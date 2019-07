Helado de Stranger Things

¿A qué sabe Stranger Things? Este es el reto que Netflix le planteó al repostero Jordi Roca. Y si hay algo a lo que no se puede resistir al chef (que en el 2014 fue coronado por la prestigiosa revista Restaurant como el mejor repostero del mundo y es propietaro de un restaurante de tres estrellas Michelín, El Celler De Can Roca) es un desafío gastronómico. Y al igual que hace 15 años creó el genial Helado Oscuro (un sorbete de arándanos y vainilla con la cara de Darth Vader) y en el 2017 un polo con la mano de Jaime Lannister de Juego de tronos (con naranja y mango), el menor de Can Roca, junto con su equipo, ha ideado seis divertidos, fascinantes y, claro está, impresionantes polos que reproducen en el paladar todo el abanico de sabores que conforman esta gran serie de ciencia ficción.

«La idea nos encantó, ya que somos superfans de la serie», explica la repostera Alejandra Vera, mujer y mano derecha de Jordi Roca, quien desde el primer momento vio que la plasmación de la propuesta debían ser helados. El siguiente paso era definir el sabor de la serie.

«Cuando nos pusimos a pensar en el sabor de Stranger Things vimos que la serie tiene momentos y personajes muy icónicos y con mucho peso, y a partir de ahí empezamos a trabajar», explica Roca, que se declara seriéfilo impenitente.

¿A qué sabe el miedo? «Sobre todo es incomodidad, que, cuando lo pruebes, te tiene que echar para atrás, pero que quieras seguir saboreándolo, por supuesto... Es como en la serie, que hay momentos que es incómoda, sí, pero no puedes dejar de verla, porque te gusta».

Este planteamiento se ha plasmado en media docena de helados en los que ha trabajado un equipo de doce personas durante un mes y medio. «Se ha ido muy, muy deprisa», dice Alejandra, quien recuerda que hubo una semana «muy intensa» con largas madrugadas en las que, además de ir contrarreloj, atendía a su hija, de apenas dos meses. «Pero es buenísima, se porta muy bien», apunta la repostera.

El resultado final de esta joint venture entre Jordi Roca y la plataforma de streaming Netflix son seis helados fascinantes, de entre los que Alejandra destaca el Minigorgon, del monstruo de la serie, que tiene sabor a arándanos, especias, yogurt y gominolas de mora. «Es el que más nos ha costado, por los dientecitos y la boca en forma de rosa –explica–. El resultado es espectacular».

Pero para gustos, colores, y ella confiesa que su preferido es el Gofression, y el de Jordi, el Walkikola. «Se comió tres seguidos tras elaborarlos», dice su mujer riendo. Eleven’s Power (con la gotita de sangre nasal de Once), Icesidedown y el desdentado Dustin completan el pack.

Netflix anunciará esta original propuesta promocional a través de las redes sociales. Para ello, ha elaborado una serie de vídeos en los que el propio Jordi Roca presenta su terrorífica colección de sabores. Los espots se decantan por el humor con el chef, mostrando algunos efectos paranormales de sus inventos. «Me lo he pasado bien actuando», reconoce Roca entre risas, al verse disfrazado de vendedor de polos con un elegante carrito de helados vintage. «Es divertido que el propio autor promocione su obra», apunta el cocinero, que ya había trabajado con Netflix: en abril del 2018 protagonizó uno de los programas de la serie documental Chef’s Table.

Estos spots se presentarán oficialmente el 10 de julio, y se podrán degustar a partir del 11 de julio en las heladerías Rocambolesc de Jordi Roca y su mujer Alejandra Rivas, otra genial idea de la pareja para recuperar el tradicional carro de postres de El Celler de Can Roca.

Eso sí, los fans tendrán que estar al quite: los polos son un regalo, pero es una edición limitada.

«Habrá 3.000 helados, 500 de cada modalidad, repartidos en las dos heladerías Rocambolesc de Madrid, la de Barcelona y la de Platja d’Aro», explica Alejandra Rivas, quien cree que va a ser un visto y no visto. Y Jordi asiente.