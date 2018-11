«He hecho mucha comedia, llevo el humor en los genes»

Es presentadora, actriz y showoman, facetas que le están permitiendo desarrollar sus diferentes trabajos en televisión. En Tu cara me suena, talent del que es concursante, está demostrando de lo que es capaz. Incluso de cantar. Su profesión, dice, no tiene límites. Y ella no se los piensa poner.

A Anabel Alonso (Baracaldo, Vizcaya, 1964) la vemos en A-3 TV, como concursante de Tu cara me suena y en el papel de Benigna en la serie dramática diaria Amar es para siempre, y, hasta hace poco, en TVE-1, en el espacio en el que comentaba el Masterchef celebrity junto a Bibiana Fernández, con quien formó un hilarante dúo en la pasada edición. Y se siente realizada. Porque en los talents y en la serie de éxito da rienda suelta a su capacidad para el humor y para el drama.

—Se le ve disfrutando mucho. ¿Qué cree que aprenderá?

—Es que todo son retos. ¿Cuándo iba a pensar yo que haría de Rocío Jurado, Paulina Rubio o Alaska? En este trabajo, si quieres, no tienes límites. Solo los que te pongas. Y es una tecla más que puedes tocar. Presento concursos y galas, y poder pegarte unos bailes y cantar... En este oficio nunca tocas techo si no quieres, si no te acomodas.

—Sin duda ofrece ‘show’, como su amigo Corbacho. Por cierto, tras ‘Masterchef celebrity’ y ‘Dicho y hecho’ vuelven a coincidir.

—Sí, intento dar show y humor. Y con Corbacho somos López Vázquez y Gracita Morales [ríe]. Desde mayo del 2017, que grabamos Masterchef..., no nos hemos separado.

—También es duradera su unión con Bibiana Fernández, tras formar un dúo de lo más hilarante en Masterchef... la pasada edición. Y la escogió para hacer de Azúcar Moreno.

—Sí, en Tu cara me suena. Una actuación de Bibiana y mía solo puede ser una locura. Y la tuve que reconducir, porque se va por los derroteros. Lo mismo pasaba en Las Retales.

—¿Con quién se identifica en ‘Masterchef Celebrity’?

—Quizá con Mario [Vaquerizo], que a lo tonto va haciendo… A Paz la veo más concentrada. Yo sería más Boris [Izaguirre] o Mario. Antonia [Dell’Atte] es más disparate, y bruta en las formas. Y Carmen Lomana me flipa que haya durado ocho programas. Decía: «No me sofoques». ¡Pero si ahí nos pasamos la vida sofocados!

—Para usted el humor es una parte fundamental de su carrera, ¿no?

—Sí, como presentadora y como actriz he hecho más comedia que drama. Pero es que el humor lo llevo en los genes. Problemas siempre va a haber, pero con humor pesan menos. Y si tienen solución, bien, y si no la tienen, pues no la tienen. Yo la vida me la tomo con esa filosofía, aunque no soy una inconsciente. Y si hay visos de una solución, con humor se encuentra antes.

—No tiene usted miedo a hacer el ridículo.

—Para hacer humor no tienes que tener sentido del ridículo. Ni del pudor. Para hacer humor tienes que poder reírte de ti misma.

–También interviene en la serie ‘Amar es para siempre’. Es Benigna.

–Sí. Llevo cinco temporadas. De ella me gusta todo. La Benigna maligna me encantaba, porque las malas son muy divertidas. Y ella era tremenda: un ser mezquino, amargado… Y poco a poco la fueron dulcificando. Con Benigna, me divierto, porque el personaje no para de evolucionar y cambiar. Es una mujer imprevisible. Incluso para mí. Y creo que eso el público también lo agradece.

–Le persigue el éxito, sí; aunque el concurso ‘Dicho y hecho’ duró tres programas. ¿Qué cree que pasó?

–Más que Dicho y hecho fue Visto y no visto. Pues no lo sé. Era un programa distinto, pero igual no era para el público de TVE-1, sino más para el de Antena 3 o La Sexta, que es más juvenil. No hubo paciencia.