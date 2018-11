«Hay una enorme simbiosis entre mi personaje y yo»

El actor vizcaíno Mario Zorrilla, famoso por su papel en la serie de Antena 3, El secreto de Puente Viejo, acude a Córdoba como padrino de un torneo de pádel. Este intérprete ha participado en numerosas películas y en episodios esporádicos de series de televisión como Doctor Mateo, Cuéntame como pasó u Hospital Central. Pero no será hasta la telenovela histórica El Secreto de Puente Viejo cuando se de a conocer con su personaje Mauricio con el que lleva más de 2000 capítulos.

-El ‘Secreto de Puente Viejo’ lleva muchos años en antena cosechando una gran audiencia. ¿Cuáles son las claves del éxito de la serie?

-El mayor secreto es el millón y pico de espectadores fieles que tiene la novela desde el 2011. Son más de 700 actores los que han pasado por la serie y las historias que se van sucediendo en Puente Viejo, por desgaste o tiempo, no generan el mismo interés en la audiencia. Por eso, las claves del éxito son la coherencia que sigue la serie después de todos estos años y, por supuesto, el espectador. Hay que ser fiel a los principios con los que arrancó la serie y que le han dado el éxito que tiene.

-Es de los pocos actores que lleva en la serie desde su comienzo. ¿Qué supone para usted estar desde el principio?

-Es un privilegio. Empecé en la serie cuando tenía cuarenta y cinco años y ahora tengo cincuenta y tres. Un privilegio desde muchos puntos de vista, creativo, artístico, laboral y económico. Es una profesión muy compleja y estamos saliendo ahora de la crisis, a ver si es verdad. Yo he tenido la suerte de estar en Puente Viejo y hacerme una persona pública con cierta proyección profesional gracias a la serie. Creo que ahora estoy en un momento mucho mas favorable precisamente porque he madurado y crecido. Gracias a esto, he tenido una gimnasia diaria para poder ofrecer una mayor calidad en mis trabajos futuros.

-¿Qué es lo que más le gusta de su personaje en la serie?

-De Mauricio me gustan muchas cosas, ten en cuenta que es como un alter ego mío. Sé perfectamente como piensa y sé como va a reaccionar frente a las situaciones que se van sucediendo en la serie. Es como una parte de mi piel y he aprendido a quererle, a querer su osadía, su defensa por los débiles, etc. No hay un aburrimiento al interpretar un personaje durante ocho años porque se enriquece día a día y a lo largo de los años aparecen aristas en el personaje que lo hacen evolucionar. Ambos hemos evolucionado durante todo este tiempo. Le estoy muy agradecido a Mauricio por todo lo que me ha aportado. Tengo una basta trayectoria teatral pero ha sido la serie la que me ha dado a conocer.

-En algunos aspectos, ¿se ve reflejado en él?

-Llega un momento en el que lo haces tuyo. Creo que ha habido transferencias de Mauricio a Mario y viceversa. Por ejemplo, hay actitudes de Mauricio que nunca pensé que podría hacerlas Mario. Hay una enorme simbiosis y nos hemos enseñado mutuamente cosas. Si voy por la calle y me dicen Mauricio yo respondo con la misma energía que si me llaman Mario.

-Trabajar en una serie diaria es muy sacrificado. ¿De dónde saca toda esa energía para poder compaginar ese trabajo con otros proyectos?

-Se hace con mucho amor a la profesión. Nunca me he relegado a hacer la serie simplemente, sino que siempre tengo oportunidad de hacer teatro, películas o recitar poemas. Soy un tipo inquieto y me gusta estar ocupado en aquellas cosas que me hacen crecer como persona y como actor. No nos vamos a engañar, sí te quita horas de sueño y de estar con los tuyos pero mi entorno lo comprende y procuro compensárselo de la mejor forma que puedo.

-¿Está involucrado actualmente en algún proyecto de futuro?

-Actualmente estoy a la espera de que se estrene en Televisión Española la tv movie Lope Enamorado donde tengo un buen papel y pronto se estrenará también un docuficción sobre la figura del emperador Carlos V, al que tengo el placer de interpretar. Hay expectativas de futuro para poder compaginar Puente Viejo con otras actividades como monólogos o poesía también.