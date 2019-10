Fue a 'First dates' y quedó embarazada

El programa First Dates (Cuatro) acaba de demostrar su potencia y efectividad como instrumento de ligues y acoplamientos variados. Aunque el plató tenga forma de restaurante en realidad no es un restaurante, es un colosal salón de machihembrados amatorios sobre la marcha. El otro día, para celebrar su edición número 1001, sacaron a una hermosa granadina llamada Cynthia que estuvo en el programa tiempo atrás, y que quedó embarazada, probablemente inmediatamente después de cenar.

¡Ahh! No se le puede pedir a First Dates mayor eficacia. Comienzas a degustar el primer plato del menú en perfecto estado de virginidad, y cuando terminas el postre ya das positivo en la prueba de la rana. Cynthia estaba feliz. Su pollastre José Manuel también. Y Carlos Sobera, en calidad de tiet, les regaló una cuna para que el bebé que esperan encuentre este mundo confortable. Yo no descarto que el programa le pida a Cynthia que vuelva cuando se ponga de parto. O sea, que se ponga a parir sobre una mesa del restaurante. Ah! Tendrían una audiencia bárbara. Al imperio Mediaset eso de que una señora de a luz en exclusiva para ellos, les atrae.

En mayo del 2016 consiguieron retransmitir el parto de Samanta Villar, en exclusiva para Cuatro. Pero fue en una clínica, no el plató del Sálvame banana. Mecachis. Hace dos semanas, en Got Talent (Tele 5), se presentó una joven cubana de 32 años, Dania, que estaba de nueve meses largos. Decía: Se mueve, me da patadas, puede venir en cualquier momento. Y el entertainer Santi Millán, entusiasmado, exclamaba: Nadie ha dado a luz todavía en Got Talent! y disfrutaba esperando que rompiese aguas allí mismo, mientras cantaba. Ah! Yo creo que si, que dentro de tres meses Cynthia dará a luz en el restaurante.

INÉS, ENTRE EL RELEVO DE RIVERA, Y EL EMBARAZO

A Albert Rivera le han preguntado en El hormiguero (Antena 3) si se va a retirar, y si va a dejar que le substituya Inés Arrimadas. Ha dicho que ni hablar. Hombre, todo dependerá de la intensidad del batacazo que el 10-N le pueda deparar. En cualquier caso de Arrimadas ya sabemos lo ha contado Ana Rosa Quintana que está embarazada. Ah! Qué hermosa combinación podría darse: la primera mujer candidata a presidenta de España, y además en estado de buena esperanza. Es entusiasmante. Podría ser la única forma de revitalizar Ciudadanos.