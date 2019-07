Fernando Tejero: "Me dejas recuerdos de muchas risas y mucho cariño"

El actor cordobés Fernando Tejero ha tenido palabras sentidas para despedir al también actor cómico Eduardo Gómez (Madrid, 1951), fallecido el pasado domingo a los 68 años de edad.

Fernando Tejero ha querido decir adiós a su padre Mariano Delgado en la ficción en Aquí no hay quien viva, la serie que les dio fama a ambos. "Eduardo compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño. Buen viaje compañero", ha escrito en las redes sociales.

Tejero visitó el mismo domingo la capilla ardiente en el Tanatorio de Tres Cantos junto a otros amigos del cómico fallecido, como Cristina Castaño, Yolanda Ramos o Malena Alterio.