El fenómeno 'Patria' llega este martes en abierto a Tele 5

Las teles generalistas y las plataformas siguen retroalimentándose. Después de que series de Mediaset como 'Madres', 'Desaparecidos' y 'El pueblo' se hayan estrenado antes en 'streaming' que en abierto, este martes 29 de septiembre llega a Tele 5 (23.00 horas) la gran apuesta de la temporada de HBO España, 'Patria', solo dos días después de que los abonados de la plataforma hayan podido ver sus dos primeros episodios. Y lo hace con una noche temática en la que no solo hay espacio para la ficción, sino también para la realidad, ya que el especial se completa con un documental que incluye una conversación entre víctimas de ETA y un terrorista arrepentido.

Adaptación del 'best-seller' de Fernando Aramburu, 'Patria' es la cronología del dolor de dos familias enfrentadas por el conflicto vasco, encabezadas por sus matriarcas, antaño amigas, que llevan años sin hablarse: Bittori (Elena Irureta), cuyo marido fue asesinado por la banda terrorista, y Miren (Ane Gabarain), cuyo hijo, Joxe Mari (Jon Olivares), está encarcelado por su pertenencia a ETA. Son dos clanes ficticios, pero reflejan con crudeza el sufrimiento que podrían haber sentido muchos vecinos de Euskadi que vivieron esos años de violencia y amenaza.

Fanatismo político

El esperado anuncio del abandono de las armas por parte de los etarras es el punto de partida de la serie, lo que le da a Bittori la fuerza necesaria para regresar a su pueblo, que abandonó tras el atentado y el acoso abertzale. Su llegada, movida por el deseo de averiguar quién acabó con la vida de su marido (con la duda constante de si el hijo de Miren está directamente involucrado), desenterrará viejos recuerdos y alterará la falsa tranquilidad en la localidad, incidiendo en la imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una comunidad rota por el fanatismo político durante décadas.

A golpe de 'flash-backs', 'Patria' reconstruye el pasado de Bittori y Miren y de los suyos profundizando en cómo la radicalización de Joxe Mari va socavando la relación entre las dos mujeres, hasta que el atentado conta el marido de la primera, el Txato (José Ramón Soroiz), marca un antes y un después. Joxian (Mikel Laskurain), el apocado esposo de Miren; sus otros dos hijos, Arantxa (Loreto Mauleón) y Gorka (Eneko Sagardoy), y los vástagos de Bittori, Nerea (Susana Abaitua) y (Iñigo Aranbarri), completan los perfiles de los personajes.

"No es una serie hecha ni para contentar a Aramburu, ni a los lectores del libro... ni a nadie. Hemos hecho la serie que queríamos hacer", recalcó su creador, Aitor Gabilondo ('El Príncipe', 'Vivir sin permiso'), a Europa Press en la presentación de la producción en el festival de San Sebastián. Aunque, de momento, parece que han contentado a unos cuantos, por las críticas y el apoyo de víctimas de ETA como Eduardo Madina y Consuelo Ordóñez. El exsecretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, que sufrió la amputación de una pierna por culpa de un atentado, ha felicitado a Gabilondo: "Enhorabuena por meterse en este jardín y dejar algo tan grande. Que le den a Elena Irureta todos los premios que existan", ha tuiteado... La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, hermana del asesinado Gregorio Ordóñez, también ha alabado la ficción: "Acabo de ver el primer capítulo de #PatriaHBO. Impresionada, estremece. No lo han podido hacer mejor. Escenas como la del cura que me recuerdan tanto a lo que yo viví... Voy a por el segundo!", ha escrito.

Enhorabuena a Aitor Gabilondo por meterse en este jardín y dejar algo tan grande.

Que le den a Elena Irureta todos los premios que existan... #PatriaHBO pic.twitter.com/LEymE3rbAj — Edu Madina (@EduMadina) September 27, 2020