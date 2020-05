'El Ministerio del Tiempo' vuelve con su patrulla al completo

El Ministerio del Tiempo, una serie ya de culto en TVE-1, vuelve a la cadena este martes, 5 a las 22.40 horas (el miércoles 6, a HBO España), con su esperada cuarta temporada. Han pasado casi tres años desde el último capítulo de la tercera, los mismos que para los protagonistas de la ficción, que, aunque ya habían iniciado sus vidas lejos del ministerio, vuelven a reunirse para cumplir nuevas misiones. Los actores Rodolfo Sancho y Aura Garrido se reincoroporan al elenco encabezado por Cayetana Guillén Cuervo, Nacho Fresneda, Hugo Silva, Macarena García, Jaime Blanch y Juan Gea, a quien se les une ahora Manuela Vellés.

La nueva temporada es “la mejor engarzada” y en la que “los personajes están más expuestos emocionalmente”, según explicó Javier Olivares, creador (junto con su hermano Pablo) y productor ejecutivo en una rueda de prensa ofrecida por videoconferencia. Un aspecto que confirmaba Marc Vigil, productor ejecutivo, director y guionista. “Se muestran aventuras, pero hemos podido profundizar en los conflictos emocionales, lo que nos ha permitido ver la calidad de los actores”, dijo. Y añadió: “Es más compacta y gamberra, hay ciencia ficción... hay de todo”. Asimismo, la serie cuenta con nuevos directores, además de los ya ministéricos Koldo Serra y Jorge Dorado.

La vuelta del personaje de Rodolfo Sáncho a la serie producida por Globomedia (The Mediapro Studio) y Onza se realizará de una manera compleja, ya que aparecerá como Eulogio Romero, un actor que en principio no tendrá nada que ver con el llorado Julián. “La evolución del personaje ha sido un reto. Porque son dos en uno, un tipo partido en dos”, reconoció el actor. “Creo que esta temporada es la mejor”, aseguró. Aura Garrido, que “por compromisos anteriores” intervendrá poquito, dijo sentirse feliz: “Es volver a casa”, confesó, a la vez que remarcó que será una “temporada superemocionante”. En cuanto a Manuela Vellés, que da vida a la nueva agente Carolina, una mujer que huyó de los malos tratos sufridos en los años 80, calificó el papel de “regalazo”.

De Franco a Clara Campoamor

Pasarán por los ocho capítulos de la serie --que ha cambiado los platós por un antiguo e imponente edificio de RNE en Arganda del Rey (Madrid) y palacios, castillos y el Museo del Prado-- diferentes personajes y épocas de la historia española. Y es que entre las nuevas misiones de la patrulla, cuyo objetivo es que no cambie la historia, está la de salvar la vida del dictador Fancisco Franco (“Franco es parte del paisaje, no vamos a entrar en debates. Este no es el estilo de El Ministerio del Tiempo, puntualizó Olivares), además de Isabel I en la Inglaterra del siglo XVI, Fernando VII en la España del IX y un joven Felipe IV. También habrá personajes más contemporáneos como Pedro Almodóvar en La Movida y Picasso.

Asimismo, se rendirá homenaje a un científico tan poco conocido como Emilio Herrera, un visionario que a mediados del siglo XX diseñó la escafandra que daría origen a la utilizada por la NASA para ir a la Luna, que se codeará con Einstein. Las mujeres también tendrán un relevante papel, ya que además de personajes históricos como María Tudor en Inglaterra y María Cristina en España, aparecerán la cantante Josephine Baker, la artista y amante de Picasso Dora Maar y la pensadora Clara Campoamor.

Habrá otra una nueva incorporación al Ministerio: la máquina del tiempo Anacronópete. “Es un homenaje a la novela homónima española de 1887, que es anterior a la de H. G. Wells”, explicó Olivares. “Generará conflictos”, advirtió. ¿Qúizá en un viaje al futuro? Olivares insinuó que no lo habría realmente esta temporada. Menos mal. Porque la única vez que se hizo uno, en el último capítulo de la tercera, fue tras llegar a España un virus traído del pasado, y se veía cómo la OTAN bombardeaba el país para evitar el contagio. Solo faltaba que 'El Ministerio del Tiempo' también hiciera vaticinos como Los Simpson.