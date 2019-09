El crucero del amor de 'First dates' zarpa en Cuatro

Hace 30 años, el lujoso transatlántico 'The Pacific Princess' fue el escenario de las aventuras sentimentales de los personajes que transitaban por 'Vacaciones en el mar', un clásico televisivo cuyo espíritu recuperará ahora un programa también experto en flechazos amorosos: 'First dates'. El espacio de citas de Cuatro capitaneado por Carlos Sobera acaba de empezar a grabar unos especiales a bordo de un particular crucero por el Meditérraneo, destinado a encontrar pareja a 100 solteros, y cuya emisión está prevista para el próximo año.

"Estar en un barco estimula mucho a las parejas y es muy enriquecedor para el programa", comenta Sobera sobre esta experiencia en alta mar que amplía el formato de 'First dates', ahondando en el 'reality'. Ahora, además de las citas en el restaurante, las 59 cámaras robotizadas instaladas por todo el barco 'MSC Bellissima' seguirán a los protagonistas desde su llegada al crucero, recogiendo sus expectativas iniciales, en los camarotes, sus interacciones con otros pasajeros, su primera noche a bordo, su segundo encuentro si salta la chispa con su 'partenaire', los momentos de relax en la piscina y en un dúplex con jacuzzi y las excursiones en las escalas programadas en Barcelona, Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta.

"En definitiva, hay más oportunidad de conocer a las parejas", resalta Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, grupo audiovisual que ha realizado, junto a Warner, un gran despliegue técnico para rodar estos 10 especiales, con 11 equipos ENG, ocho toneladas de material, 16.000 metros de cable y la instalación de cuatro controles de realización para dar detalle de todos los movimientos de los 100 solteros.

PETICIÓN DE MANO Y BODA

La mayor parte de ellos han salido del multitudinario 'casting' al que se presentaron unas 3.000 personas, pero Yolanda Martín, directora de 'First dates', adelanta que también veremos a "algunas parejas que han dejado huella en el programa y a las que hemos querido conocer dando un paso más en su relación". "Y el hecho de estar en un barco que es como una ciudad con más de 5.000 pasajeros nos ha permitido improvisar y dar algunos giros", avanza la directora, explicando que han tenido, por ejemplo, una petición de mano de unos viajeros que acabó en boda.

"Traemos a gente muy auténtica", reivindica Sobera, que promete "momentos tiernos y llenos de sorpresas" en esta aventura en alta mar en la que viaja acompañado de su equipo habitual, formado por el 'barman' Matías Roure y las camareras Lídia Torrent, Yulia Demoss y las gemelas Marisa y Cristina Zapata. "En la semana que llevamos de grabación se han formado muchas parejas, será por el efecto crucero", bromea Torrent, que reconoce que suele implicarse mucho con las historias.

Igual que el propio Sobera, que está viviendo un momento profesional dulce gracias al éxito de 'First dates' y su doblete con 'Volverte a ver', dos espacios que muchas veces le tocan la fibra más sensible. A punto de cumplir 1.000 emisiones al frente del programa de citas y tras haber propiciado cerca de 5.000 encuentros, el presentador reconoce que no tiene "la clave del amor", pero sí una fórmula que suele funcionar: "Saber escuchar, respetar, ser generoso y empático con los demás". Palabra del Cupido de la tele.