Cristina Pedroche: "Este año debería despedirme de las campanadas"

Todavía quedan dos meses para las campanadas de Fin de Año, pero Cristina Pedroche, la presentadora que ha marcado tendencia en la cita del 31 de diciembre por sus comentadas transparencias, ya ha revelado los primeros detalles de su esperado vestido... que podría ser el último que luzca comiéndose las uvas ante la audiencia.

Cristina Pedroche recibió con estas galas la llegada de este año 2019. FOTO: CÓRDOBA

"Este año es muy fuerte", adelantó la colaboradora de Zapeando y El hormiguero en la alfombra roja de los Cosmopolitan Awards, galardones en los que recibió el premio Fearless Woman. "Normalmente suelo hacer como cuatro o cinco pruebas físicas, como mucho. Bueno, pues ya llevo cinco este año está siendo complicado".

"El otro día lo hablaba con Josie su estilista, que yo creo que este año ya debería despedirme. Después de esto no sé si hay algo más. Él siempre dice que hay millones de ideas y que siempre te puedes reinventar, pero este año muy top, es es fuerte. Y los otros años yo no decía que fuera fuerte!", comentó, antes de aclarar: "No fuerte por enseñar más o menos cuerpo, es fuerte por concepto. Yo creo que la gente se va a quedar en 'shock'".

¿Cuándo comenzó la retransmisión de las campanadas de Fin de Año en televisión?

La retransmisión de las Campanadas de Fin de Año en televisión comenzó en Televisión Española en el año 1962. Anteriormente esta retransmisión se seguía únicamente por radio.

Durante muchos años, sobre todo cuando sólo existían las dos cadenas de televisión pública, se televisaban desde la Puerta del Sol de Madrid, salvo las de 1973, retransmitidas desde Barcelona.

La televisiones retransmiten las campanadas desde el edificio número 11 (más conocido como Tío Pepe), de la Puerta del Sol. RTVE en el extremo de la parte derecha y RTVM en el extremo de la izquierda copan la terraza del quinto y último piso del edificio; un piso abajo, en el cuarto, se encuentra Mediaset España o Televisión Canaria y en el segundo piso, Atresmedia ocupa dos balcones y RTVE otro balcón en el que sitúa una cámara; por lo tanto los medios se sitúan justo enfrente del reloj de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol.2​3​4​5.

