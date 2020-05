CCOO denuncia el "maltrato" a Saray en 'Masterchef' y pide una disculpa pública

La polémica expulsión de la concursante cordobesa Saray de 'Masterchef' sigue trayendo cola. Ahora la rama de Comisiones Obreras en RTVE ha pedido a través de un comunicado que TVE emita unas "disculpas públicas por el maltrato dado a la concursante", que tuvo que abandonar las cocinas tras negarse a desplumar una perdiz y presentarla cruda en el plato.

"Que me faltes el respeto a mí, que lo has hecho, que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho, que le faltes el respeto al programa y a los 28.000 candidatos a entrar a estas cocinas, evidentemente no se puede hacer", dijo Jordi González antes de expulsarla del concurso: "Nos hemos equivocado terriblemente contigo y me sabe mal. Este jurado es la vez que más se ha equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años".

Aunque muchos espectadores vieron en Saray un acto de chulería inaceptable, otros defendieron que la concursante se rebelara contra las posibles injusticias del concurso, una postura que CCOO defiende: "Saray, lo sabían desde la productora Shine Iberia, es una persona que debe ser cuidada y protegida dadas las especiales circunstancias que la conforman como persona".

"Soy gitana, transexual y cocino de muerte", dijo en su vídeo de presentación, aunque lo cierto es que en ningún momento se hizo alusión a estas circunstancias. "Saray es mucho más que una perdiz puesta en un plato, Saray es mucho más que una concursante a la que puedas maltratar y hacer de ese maltrato un objetivo para mejorar la audiencia", aseguran.

Saray confesó a este periódico que se había sentido el punching ball del concurso y que ella no se había presentado, sino que una redactora del programa contactó con ella a través de una red social para que lo hiciera.

No es la única polémica a la que se ha enfrentado 'Masterchef' esta semana. Shine Iberia, productora del talent de La 1, tuvo que dar explicaciones después de que Willy Bárcenas asegurara que había sido rechazado para participar en la nueva edición 'celebrity' por ser hijo del extesorero del PP.