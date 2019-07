El chef Gordon Ramsay enfurece a los animalistas por cazar y comerse una cabra salvaje

Gordon Ramsay, el chef más gritón de la tele, con permiso de Chicote, está en el centro de la diana de los animalistas por cazar una cabra salvaje, cocinarla y comérsela en su último programa, 'Uncharted' ['Fuera de carta'], en el que combina fogones y exploración recorriendo las regiones más remotas de la Tierra para el canal National Geographic.

Durante su viaje por tierras de Nueva Zelanda, el famoso cocinero británico conoció las tradiciones típicas maorís. La chef Monique Fiso le explicó cómo su gente son "cazadores que cosechan y cazan su propia comida en las montañas, los bosques y el océano". A continuación le pidió a Rampsey que cazara una cabra montesa y que la preparara para cenar.

Tras dar muerte al animal, Ramsay lo sirvió con gelatina, bayas y hierbas cogidas del monte por él mismo. Los comensales de Ramsay exclaman: "¡Perfecto!".

Muchos defensores de los animales han reaccionado rápidamente en las redes sociales. "Muy bien, sigue dando la vuelta al mundo asesinando a los animales típicos de cada región", ha escrito un tuitero. "Te odio a ti y a tu programa"; "Estaba mirando canales y vi a Gordon Ramsay asesinando a una cabra, es la peor persona del mundo", dicen otros usuarios indignados. Algunos de los cuales han elevado su queja a PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) -con millones de seguidores en todo el mundo- para que tome medidas contra el programa.

