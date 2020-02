Carlos Herrera sobre los críticos con Morente: "No tienen ni puñetera idea"

La inesperada intervención protaurina de Estrella Morente en la última gala de 'Operación Triunfo' sigue dando coletazos. Después de que la cantante declarara ayer que se guía "por los impulsos naturales" para defender su alegato, diversas caras conocidas se han posicionado a favor o en contra de la polémica.

Uno de los últimos en hacerlo ha sido Carlos Herrera. "Magnífica intervención de Estrella Morente en el programa 'Operación Triunfo', donde una pobre boba había dicho tonterías sobre los taurinos", declaró el periodista refiriéndose a una de las concursantes del 'talent show', Maialen. "Y llegó la cantaora e interpretó unas letras de Bergamín sobre el torero, un poema dedicado al arte del toro", continuó Herrera.

"Como los que ahora critican a Estrella no tienen ni puñetera idea de quién era el poeta, a lo mejor les calma un poco decirles que al final de su vida, Bergamín enloqueció, apoyó a Herri Batasuna. A lo mejor por ahí se les baja un poquito la fiebre del coronavirus este políticamente correcto", criticó el presentador. "Muy bien, Morente, bravo por ella", zanjó en su alabanza a la artista, esposa del torero Javier Conde.

Otro compañero que se ha solidarizado con Morente es José Manuel Soto. "Mi apoyo a @EstrellaMorente por las absurdas críticas que está recibiendo por improvisar esta bonita pieza con letra taurina, te gusten o no te gusten los toros la libertad de expresión es sagrada", justificó el cantautor.

La libertad de expresión es sagrada.

Pero no estaba en un concierto suyo, cantaba con una compañera a la que no había avisado de nada.

Dejándola con dos palmos de narices. https://t.co/h0Rh4klR5H — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) February 24, 2020

Sin embargo, Anabel Alonso le recordó que Morente tenía que haber pensado que no actuaba sola, sino con una de las concursantes de 'OT', Nia. "La libertad de expresión es sagrada. Pero no estaba en un concierto suyo, cantaba con una compañera a la que no había avisado de nada. Dejándola con dos palmos de narices".