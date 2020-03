Candela Peña: "Yo respeto a las feminazis, pero que nos respeten a todas"

Candela Peña sigue siendo una mujer sin pelos en la lengua. La actriz, de 46 años, reventó las redes hace siete años con un discurso en los Goya en los que denunciaba los recortes en la sanidad y la educación e incluso pedía trabajo para poder criar a su hijo ("he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparlo y le teníamos que llevar el agua", llegó a decir). Ahora, de nuevo en la cresta de la ola gracias a la serie 'Hierro' (cuya segunda temporada rueda estos días en Canarias), no se ha cortado a la hora de reconocer que no comparte algunas de las reivindicaciones actuales del movimiento feminista como las cuotas, informa Efe..

"Yo respeto todo, a las feminazis también, pero que nos respeten a todas, que cada uno vea lo que quiera ver, el respeto es lo mejor", argumenta la actriz en una entrevista con Efe. Sobre la decisión del Gobierno de reservar un 35% de las ayudas al cine para mujeres directoras, considera que "hay que contratar a las personas por su talento".

"Si es una directora que es un truño y hace un mojón de película, pues no le deis dinero solo porque sea mujer, eso es lo que yo no entiendo y por eso no quiero participar en ningún rollo de estos del movimiento feminista", remata la actriz, ganadora de tres Goya.

"FUERA DEL CANON"

En la segunda temporada de 'Hierro', Peña se pone otra vez en la piel de la jueza Candela Montes, una mujer que, como ella, "se sostiene sola". "Es lo que más me gusta del personaje, nos sostenemos solas, no necesitamos a un novio ni a un chulo ni a uno que te diga no sé qué, las mujeres tiramos", afirma.

Después de pasar algún tiempo alejada de los focos, la serie de Movistar la ha devuelto a la primera línea. Aunque ella dice no ser muy consciente de "estar de moda", parece dispuesta a exprimirlo para lograr al menos dos cosas: que le produzcan su propia serie y ser portada en una revista de moda.

Como su personaje en 'Hierro', la actriz se define como una mujer "fuera del canon" a quien decir lo que piensa no siempre le ha salido bien. "No soy una bienqueda social, no lo sé hacer, nunca le he mentido ni a mis padres cuando era adolescente, es lo que hay, prefiero rectificar a dejar de decir", resume.

Pese a esas similitudes, le gusta recordar que ella no fue la primera opción, ni la segunda ni la tercera para el personaje. De hecho, en una fase inicial del proyecto, se pensó en una protagonista más joven.

NUEVO PROYECTO

"Ellos (los creadores de la serie) se ofenden cuando lo digo pero es así y yo quiero que una niña del entorno rural sepa que hay veces en que las cosas no salen fácil, todas nos lo curramos mucho y tenemos que mostrar al mundo la mejor versión de nosotras mismas, pero hay veces que no la ven", subraya.

El rodaje de 'Hierro' la mantendrá ocupada hasta mediados de mayo, y después piensa dedicarse a sacar adelante su propia serie. "Ya se me han acercado unos productores, estoy a ver si consigo que me paguen el desarrollo", explica.

La idea es hablar de otro tipo de mujeres de las que, en su opinión, no se suele hablar. "Para mi gusto en España se cuentan demasiadas historias de mujeres que lo pasamos mal, feas vestidas, todo es como la penuria y yo quiero hablar de mujeres que han renunciado a las vidas convencionales para convertirse en altas ejecutivas", explica.